8 évesen árva lett, dílerként kezdte az életét a rapper-színész

Eminem karolta fel 50 centet / Fotó: Janet Gough/AFF-USA.COM

Egyetlen dologtól fél

A karrierje végül akkor indult be, amikor felfedezte őt Eminem és állandó alkotótársa, Dr. Dre. Leszerződtették őt a saját kiadójukhoz, náluk jelent meg az első albuma, ami a maga 900 ezer eladott példányával az első héten rekordot döntött. Azóta 50 Cent köré már egész csapat szerveződött a keleti parti rapperek közül G-Unit néven, innentől pedig már csak egyetlen dologtól fél: hogy nem lesz képes megfelelni a mentorai, Dre és Eminem magas elvárásainak.

Létezik egy 25 Cent is

Vajon milyen művésznév illene a legjobban 50 Cent fiához? Igen, az 1997-ben Marquise Jackson néven született srác a zenei világban próbálkozva a 25 Cent nevet választotta magának. Rajta kívül még egy gyereke született a rappernek 2012-ben, az akkori modell barátnőjétől.

A kém című filmben önmagát játszotta / Fotó: MediaPunch/face to face

Hollywoodban is sikeres 50 cent

Mindig is foglalkoztatta a filmezés 50 Centet, a nagyrészt önéletrajzi mozi Pénzed vagy életed jelentette az első fontosabb színészi szerepét. Azóta már közel 40 címet számlál a filmográfiája, benne olyan darabokkal, mint a Sylvester Stallone-féle Szupercella-filmek, A kém, A törvény gyilkosai, vagy az Életfogytig ügyvéd és a Power című sorozatok.

Filmet forgat a nagy ellenfeléről

50 Cent közismerten rossz véleménnyel volt mindig is a rivális rapper Sean Combs, alias P. Diddy, Puff Daddy stb. személyiségéről és munkásságáról, így most igazolva érezheti magát az ellenfele botrányai és bírósági eljárásai során. Olyannyira így van ez, hogy még dokumentumfilmet is forgat az ügyről a Netflix számára, még ha elfogulatlanságot nem is ígérhet.

Cölibátussal próbálkozik

Egy ideje nem csak az alkoholra, a dohányzásra és a drogokra mond nemet, de a szexre is. A célja az, hogy ne vonja el semmi a figyelmét, ehhez pedig a meditáció mellett szerinte a cölibátus a megfelelő módszer.