Csak TikTok-videókat nézegettek – sötét családi titkot fedezet fel a fiatal lány

Kegyetlen családi titokra jött rá egy 21 éves lány, amikor barátai közölték vele: TikTok-videók nézegetése közben megtalálták a hasonmását. A két lány olyannyira egyforma külsővel bírt, hogy Ano Sartania barátai azt hitték, őt magát látják, csak kékre festett hajjal. Amikor megmutatták a lánynak a felvételeket, nem akart hinni a szemének. Végül fény derült az igazságra: ikertestvérére leltek rá véletlenül a barátok. Arra az ikertestvére, akitől feketepiaci emberkereskedők szakították el őt.

Ano Sartania és Tako Khvitia végül egymásra talált. Az ikerlányok úgy nőttek fel, hogy nem is sejtették: van testvérük Fotó: TikTok

A grúz lány végül egy eltűnt rokonokat, ismerősöket kereső Facebook-csoport segítségével akadt rá a rejtélyes hasonmásra, Tako Khvitiára. Kiderült, mindketten helyi emberkereskedők áldozatai lettek. Sajnos az országban gyakori, hogy a bűnözők már a születésükkor lecsapnak a gyermekekre, összejátszva a kórházi személyzettel. Ilyenkor az anyák kezükbe sem vehetik újszülöttjüket: egy ápoló ugyanis azt közli velük, hogy a gyermek a szülést követően elhunyt. Ez történt Ano és Tako édesanyjával is: a nő – aki azóta Németországban él – úgy tudta, ikerlányai a születésükkor elhunytak. Valójában azonban eladták őket.

Apjuk játszotta bűnözők kezére a lányokat

Az ikerlányok múltja azonban további sötét titkot rejtett, ugyanis kiderült: apjuk volt az, aki az emberkereskedőkkel összejátszott. Tette mindezt azért, mert azt hitte, a lányok nem tőle vannak – írja a Mirror.

A két lány – akik ugyan máshol, más körülmények közt nőttek fel, mégis közös szenvedélyük lett a tánc – végül Tbilisziben találkoztak először, két évvel ezelőtt. Ano utólag elárulta: valahol mélyen érezte, hogy van egy ikertestvére:

Mindig úgy éreztem, hogy valaki követ bárhová, ahová megyek. Minden nap ugyanaz az álom egy feketébe öltözött kislányról, aki a napomról kérdez

– idézte fel. A lányok végül megtudták: van egy fiú- és egy lánytestvérük is, emellett anyjukat is sikerült lenyomozniuk. Apjukkal azonban nem kívánnak találkozni – ami a történtek ismeretében érthető is.