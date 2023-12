Felfedte a jós: ekkor találkozunk az idegenekkel

Mindenki szeretné tudni, mit hoz a jövő: betekinteni abba, ami még nem jött el, felkészülni a lehetőségekre, titkos tudás birtokába kerülni. Azt mondják, Nostradamus volt a legnagyobb jós, akinek jövendöléseit a mai napig fejtegetik, és úgy vélik, számos jóslata valóra is vált. Mások Baba Vangában látják a leghitelesebb orákulumot, akiről szintén úgy tartják: számos jelenkori eseményt látott előre. Kétségtelen azonban, hogy azok a TikTok-tartalomgyártók, akik azt állítják magukról, hogy a jövőből jöttek, és ennek köszönhetően ismerik, mit hoznak az elkövetkező hónapok, netán évek, kisebb "találati pontossággal" rendelkeznek – valamint jóslataik is jóval extrémebbek, jellemzően különböző, változatos, sci-fi sorozatokat idéző világégésekről szólnak. Ez azonban nem gátolja meg őket abban, hogy újabb és újabb jós-videókkal jelentkezzenek, mint ahogy követőiket sem, hogy milliós nagyságrendű kedveléssel jutalmazzák ezeket a tartalmakat.

Jönnek az idegenek, illetve már itt is vannak... Fotó: Pixabay

Ilyen "időutazó" (kezeljük eme titulusát fenntartásokkal!) az Eno Alaric (ál)nevű tiktokker is, aki most arról számolt be, milyen események várnak ránk 2024 első felében. Mutatjuk is szépen, sorrendben.

Ez vár ránk 2024-ben az időutazó szerint

Január 16.: Felfedeznek egy új halfajt, ami a levegőben lebeg (!) majd.

Február 27.: Lávaeső fog hullani. Ehhez nem is nagyon kell mást hozzáfűzni.

Április 15.: A tudósok végre megfejtik, hogy lehet olyan hajtóművet létrehozni, ami képes elérni a fénysebességet.

Július 4.: Egy ellenséges, idegen űrhajó jelenik meg a Föld közelében, mely akkora, mint a Merkúr. Az idegenek egyébként már most köztünk vannak, többen ismert emberek bőrébe bújva – jelenti a "jövőből érkezett" illető.

Szeptember 21.: Rejtélyes és hatalmas ősi romok jelennek meg a Föld minden táján.