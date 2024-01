Hat napig voltak eltűnve a gyerekek - élve találta meg őket a rendőrség

Hat napig kétségbeesetten aggódtak a 15 éves győrszemerei Jázmin és a 17 éves császárréti Erik szülei. A két fiatal január 6-án ismeretlen helyre távozott, telefonjukat kikapcsolták, életjelet pedig nem adtak magukról. A keresés hamar megkezdődött, mind a rendőrség, mind a civil kutatók napokig terepen keresték a gyerekeket. Megtalálásuk hírét végül péntek délután jelentették be az önkéntes keresők - írja a Ripost.

A szerelmesek együtt léptek le, hat napot töltöttek ismeretlen helyen Képünk illusztráció

Nem tudni, hogyan találták meg őket

"Sikeres Keresés! A gyerekek megvannak. D.J és K.E Családjukkal vannak. Nem nyilatkozunk. Nem válaszolunk semmilyen feltett kérdésre" – áll a Prospective eltűnteket kereső alapítvány Facebook-oldalára kitett közleményben. Az önkéntes csapat 4 napig kutatott a fiatalok után, majd csütörtökön arról számoltak be, hogy felfüggesztik a keresést, mert érdemi információval nem tudnak szolgálni a fiatalok hollétéről. Pénteken mégis ők jelentették be, hogy Jázmin és Erik hazatérhettek a családjukhoz. Hogy hol, hogyan, miként és kik találták meg őket, az talán már sosem derül ki, annak ellenére, hogy a héten az egész ország azért izgult, hogy a fiatalok hazataláljanak és rengeteg győri, Győr környéki is részt vett valamilyen módon a keresésben, még ha csak információval is.

Sátrat is vittek magukkal

Egyelőre az sem világos, hogy a két fiatal miért akart világgá menni. A szökésükhöz sátrat és kézi fűrészt rendeltek az internetről, ruhákat és még egy kis csivava kutyát is magukkal vittek, valamint nagyobb összegű készpénzt, tehát hosszabb távú távolmaradásra szerelkeztek fel. Az biztos, hogy a szökéshez nem a legmegfelelőbb hetet választották ki maguknak, hiszen hét közepén az ország több pontján mínusz 12 fok is volt éjszakánként, így nem csoda, hogy a két fiatal családtagjai rettenetesen aggódtak. Jázmin és Erik most már melegben, biztonságban, otthon vannak családjukkal. Kerestük a fiú lapunknak korábban nyilatkozó édesapját, de nem válaszolt megkeresésünkre.