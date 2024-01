Gyanús körülmények a Lánchíd felújításánál

A baloldali budapesti városvezetés által lebonyolított botrányos Lánchíd-beruházás, valamint az ex-ügyvéd, Vig Mór elleni nyomozás szálai összefuthattak. A büntetőügyet érintően tavaly számos helyszínre kiszállt a NAV, köztük a fővárosi beruházást furcsa körülmények között elnyerő A-Híd Zrt.-hez is – írta meg a Mandiner. Mint jelezték, tavaly év végén házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az A-Híd Zrt. építőipari cégnél.

A hatósági intézkedés a sok százmilliós számlagyár ügyébe belebukó egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében történt. A több büntetőeljárásban is érintett jogász a számlagyár-ügyben november vége óta van letartóztatásban, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsította meg. Vig Mór egyébként nem más, mint az Amnesty International Igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére.

Az A-Híd Zrt. végezte a Lánchíd felújítását, ám mint köztudott a cég meglehetősen furcsa körülmények között győzött a Karácsony Gergely vezette városvezetés által kiírt közbeszerzési eljáráson.

A tender elnyerése ugyanis nem volt botrányoktól mentes. A cég ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyerte meg a Lánchíd felújítására kiírt új eljárást a Karácsony Gergely vezette városházának köszönhetően, mint amennyiért Tarlós István korábbi főpolgármester idején végezte volna el a munkát. A mintegy 23 százalékos drágulás mellett majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettest év végi bulin vendégül látó céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Tarlós idején, 2019 szeptemberében négy érvényes ajánlat érkezett, a legkedvezőbbet az A-Híd adta, amely akkor bruttó 21,8 milliárdot kért volna a Lánchíd felújításáért. A cég ugyanakkor Karácsonyék időszakában már 26,8 milliárdért vállalta el az eredetinél egyébként kevesebb feladatot magában foglaló megbízást.

Karácsony Gergely az üzlet nyélbe ütése után azt kezdte bizonygatni egy interjúban, hogy a Lánchíd felújítása valójában olcsóbb lesz, mint a Tarlósék alatt tett ajánlat, de az érvelését (csúsztatását) már akkor is könnyedén lehetett cáfolni.

A főpolgármester a csaknem hatvanszorosára emelt előlegre, valamint a vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér megfelezésére is frappáns választ adott. „Erre most, megmondom őszintén, a pontos választ nem tudom megmondani” – ennyit tudott erről mondani Budapest első embere, aki persze „alantas vádaskodásnak” nevezte, ha valaki korrupciós kockázatot emleget a hídfelújítás kapcsán.

A házkutatással kapcsolatban a portál kérdéseket küldött a budapesti városvezetésnek. Karácsonyéktól elsősorban azt szerették volna megtudni, hogy nekik milyen információik vannak a Vig Mórral kapcsolatos botrányról. Ez már csak azért is érdekes, mert a Vig-ügynek politikai szála is lehet, legalábbis erre lehet következtetni a Demokratikus Koalíció egyik politikusának elszólásából. Szaniszló Sándor polgármester ugyanis korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Az új fejlemények tükrében a DK-s politikusnak is írtak. Azt kérdezték tőle, hogy fenntartja-e a korábbi kijelentését. Ugyanakkor válasz egyik helyről sem érkezett.

A házkutatással kapcsolatban megkeresték az A-Híd Zrt.-t is, a cég válaszát – kérésükre – változtatás nélkül közölték. „A NAV tavaly novemberben végzett helyszíni ellenőrzést az A-Híd Zrt.-nél, két külső céggel kapcsolatos eljárás részeként. Az A-Híd Zrt. mint adatszolgáltató a kért anyagokat, dokumentumokat azonnal és hiánytalanul a nyomozók rendelkezésére bocsátotta. A kérdésére válaszolva tehát: az A-Híd Zrt. a külső cégekkel kapcsolatos eljárásban adatszolgáltatást teljesített, az A-Híd Zrt. vonatkozásában sem kihallgatásról, sem gyanúsításról nincsen szó. Az eljárással érintett vállalkozásokkal az A-Híd Zrt.-nek nincs élő szerződése. Az A-Híd Zrt., mint minden nagyvállalat, több ezer külső céggel állt, illetve áll kapcsolatban, és nem ez az első eset, hogy a hatóságok információkat kérnek tőlünk. Ahogyan az eddigiekben, ebben az esetben is maradéktalanul eleget tettünk az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, és a jogszabályokat mindenben betartva természetesen a későbbiekben is együttműködünk a hatósággal” – fogalmazott az A-Híd.