Fontos bejelentéseket tett Nyitrai Zsolt az új építészeti törvénnyel kapcsolatban

Az Országgyűlés az év végén elfogadta a magyar építészetről szóló törvényt. A törvényről több körben egyeztettünk a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek tagjaival, hogy elmondhassák véleményüket az őket is érintő szabályozásról. Ennek eredményeként az érintett szervezetek által megküldött javaslatok nagy része be is tudott épülni a jogszabályba. Magyarország Kormányának stratégiai partnerei a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek, akiknek az elmúlt 12 évben háromszorosára nőtt a költségvetési támogatása. A szakmai szervezetekkel folyamatosan együttműködve, egy olyan társadalomért dolgozunk, ahol mindenki számára adottak az egyenlő esélyek - írja Nyitrai Zsolt.