Felrobbant egy ház Nógrád vármegyében: egy ember meghalt

Megrázó hírekről számolt be lapunk kedd délután. Kigyulladt ugyanis egy parasztház a Nógrád vármegyei Etesen, a lángoló épületben pedig egy gázpalack is felrobbant. Most kiderült, hogy a katasztrófavédők minden igyekezete ellenére egy ember életét veszítette az épületben, amelynek négy helyisége is kiégett a tűz következtében. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a 90 négyzetméteres épület teljes egészében kiégett, a lángok a tetőre is átterjedtek.

A Tények.hu számolt be róla, hogy a tűzoltók egy órán keresztül küzdöttek a lángokkal, amely során egy holttestre bukkantak a házban. Az épület lakhatatlanná vált, a házban élő páros másik tagja nem tartózkodott otthon a tragédia idején, az ő ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. A szakemberek tűzvizsgálati eljárást indítottak, hogy kiderüljön, hogy mi okozta a lángokat.