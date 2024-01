Fellázadtak a németek, 1500 teherautó vonult fel Berlin központjában

Teherautók ezreivel tüntetnek a fuvarozók, szállítmányozási kisvállalkozások a német fővárosban a magasabb autópályadíjak és szén-dioxid-adók ellen. Berlin belvárosa még mindig tele van traktorokkal, és folytatódnak a középosztályhoz tartozó polgárok, gazdálkodók, fuvarozók tüntetései - írja a Berliner Zeitung.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A következő csúcsdemonstráció pénteken várható. Számos gazda, aki részt vett a hétfőn a Brandenburgi kapunál zajló tüntetéseken, továbbra is járműveiben várakozik Berlinben. Csütörtökön és pénteken a mezőgazdasági minisztérium előtt is demonstrációt tartanak a gazdák.

Időközben a Logisztikai és Közlekedési Szövetségi pénteken tüntetésre hívott a Brandenburgi kapu elé. A tervek szerint ott lesz Hubert Aiwanger bajor miniszterelnök-helyettes is. A szállítmányozók többek között az autópályadíj emelésének és a CO₂-árak visszavonását, valamint a tisztességes versenyfeltételeket követelnek Németországban és az Európai Unióban.