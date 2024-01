Autósok figyelem: súlyos veszélyre figyelmeztet a meteorológia

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, és északkeleten ködös időre kell számítanunk. Tovább nehezíti az északkeletiek dolgát, hogy itt többfelé is csapadékra kell számítani, míg délnyugaton maximum elszórtan eshet az eső. Ráadásul északkeleten havazás és ónos eső is előfordulhat. Erőssé válik a délnyugati, majd az északnyugati szél is. Napközben 2 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk, az ónos esős, havas tájakon hidegebb lehet a hőmérséklet.

Ónos eső és havazás is megnehezítheti az északkeleten élők napját /Fotó: Unsplash.com

Csütörtökön változóan felhős időre lesz kilátásunk, záporeső csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél azonban viharossá fokozódik. A hőmérséklet enyhe lesz, 5 és 12 fok között fognak alakulni napközben a maximumok.

Pénteken nyugat felől megnövekszik a felhőzet mértéke, és borulttá válhat az ég. Estére egyre több felől várható eső, északkeleten pedig havas eső és akár hó is lehet. 3 és 10 fok között fog alakulni a hőmérséklet.

Szombaton a viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet mértéke és kisüt a nap. Akár +6 fokig is felmelegedhet a délutáni hőmérséklet mértéke - számolt be róla a Köpönyeg.hu.