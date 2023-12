Zseni vagy őrült? Kicsoda valójában Elon Musk? - videó

Elon Muskot, a dél-afrikai techmilliárdost valaha imádta a liberális és baloldali mainstream média. Amióta azonban kiáll a szólásszabadság mellett, hatalmas rágalomhadjárat kereszttüzébe került, utolérte az eltörlés kultúrája. Számos alkalommal szembeszállt a woke-mozgalommal és éles kritikát fogalmazott meg a baloldal egyéb őrültségeivel szemben. Ő most a liberális világelit legfőbb ellensége! Apáti Bence legújabb műsorában annak jár utána, hogy miért gyűlölik ennyire Muskot? Ki ő egyáltalán? Liberális vagy konzervatív? De, ami még ennél is fontosabb, Bence bemutatja, hogy milyen hatalmas is a liberális médiaelit gépezete – Netflix, Disney, CNN stb. – amely képes még a világ leggazdagabb emberének is nekimenni.