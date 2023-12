Folyamatos fejlesztések a SPAR-nál - megújult az újpesti SPAR szupermarket (x)

Egy nagyvárosnyi méretű budapesti kerület központjában újította fel a SPAR az évek óta működő, helyiek által kedvelt SPAR szupermarketet, amely a megszokott, színvonalas árukínálatot immár kellemes környezetben, modern berendezések között, a mai kor elvárásainak megfelelően teszi elérhetővé vásárlók számára. Hazai vállalkozásként a SPAR eltökélt szándéka, hogy a lehető legtöbb egységét modernizálja, úgy, hogy közben az üzletek fenntartható működését is elősegítik.

Fotó: SPAR

Az újpesti üzlet a korábbihoz képest számos új kényelmi funkcióval egészült ki, így még magasabb színvonalon szolgálja ki a kerületben élő családokat, vagy az erre utazókat. Az eladótérbe új hűtőbútorok, zöldséges állványok, és a pékáruk áttekinthetőségét megkönnyítő polcok kerültek. Az üzletben helyet kapott egy különálló SPAR to Go ételbár, amely változatos melegétel, szendvics, saláta és desszertkínálattal áll a vevők rendelkezésére. Az áruházban elsőként a zöldség-gyümölcs osztály fogadja a betérőket, ahol új szolgáltatásként egy önkiszolgáló narancsfacsarógép is várja az egészséges frissítőre vágyó vevőket. Az átépítés során a bejárat közelében kapott helyet a pékség, valamint a vállalat saját üzemében készülő SPAR enjoy. kényelmi termékekkel megtöltött hűtősziget. A kiszolgáló pulttal szemben helyezkednek el az előrecsomagolt friss csemege és hústermékeket kínáló hűtők, amelyek kényelmes és gyors választási lehetőséget biztosítanak, de természetesen a megszokott kiszolgálópult kínálata is segíti a vevőket, hogy az ízlésüknek megfelelő friss termékekhez jussanak. A tejosztályon át vezet a vásárlói kör az eladótér további részeihez, az ital és mirelit osztályokra, ahonnan az önkiszolgáló egységekkel is felszerelt kasszasor érhető el.

Fotó: SPAR

Az 1 300 négyzetméteren elhelyezkedő, megújult szupermarketben korszerű LED-világítás gondoskodik a környezetbarát energiafelhasználásról. Új, környezetkímélő, szén-dioxid alapú hűtéstechnika épült ki, és ajtókkal felszerelt hűtőbútorok érkeztek az eladótér ezen részére.

A másfél milliárd forintból megújult SPAR szupermarket 53 fő dolgozónak ad munkát, akik régi ismerősként köszöntik majd e modern környezetben korábbi vásárlóikat, s örömmel várják új vevőiket is.

Az áruház elérhetősége és nyitvatartása:

1041 Budapest, Szent Imre utca 1. / Görgey Artúr utca 22.

H-P: 6:30-21:30

Szo: 6:30-20:00

V: 7:00-18:00

A SPAR to Go nyitvatartása:

H-P: 6:30-19:00

Szo: 6:30-18:00

V: 7:00-17:00

(x)