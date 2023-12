Meglepő dolgot szúrtak ki a menyasszony esküvői fotóján, nem győzött magyarázkodni

Nehéz feladat megtalálni a menyasszonyok számára azt a tökéletes cipőt, amiben végig lehet bírni az egész esküvőt, a ceremóniáktól kezdve a partiig. Nos, Kaitlin Bassett mégis talált valamit, amiben rendkívül kényelmesen érezte magát. Egy olyan lábravalót húzott fel, amit legtöbbet kertészkedéshez használnak: egy Crocs papucsot, csak épp fehér színben.

Papucsban ment férjhez Fotó: Unsplash.com

Kaitlin idén házasodott meg, amiről TikTokon meg is osztott pár képet, ebbe természetesen beleértve azt, hogyan néztek ki férjével a nagy napon. A videó egyik alkotásában azonban meglepő dolgot vehettek észre a nézők: a feleség gyönyörű menyasszonyi ruhája, szép fátyla, és stílusos haj-smink kombója mellett a lábán egy egyszerű papucs virított - írja a TheSun.

A 24 éves fiatal asszony posztját természetesen egyből ellepték az olyan kommentek, hogy mégis miért Crocs-ban ment férjhez? Habár Kaitlinnek részben a kényelem is célja volt, nem ez volt a fő célja, és nem is az volt az ok, hogy ne tudna magassarkúban járni. Valami egészet mást:

Mert ez így ikonikus, és én imádok ikonikus dolgokat csinálni

- idézett a feleség a Kardashian-ekből.

Videóját azóta már több mint 200 ezren látták, és rengetegen írták neki rá: teljesen egyetértenek vele. Leendő menyasszonyok szimplán így reagáltak rá: én is így fogok tenni.

Én is Crocs-ban fogok férjhez menni. Próbáljatok megállítani

- kommentelte valaki viccesen.

Olyan feleségek pedig, akik túl vannak már a nagy napon, a végletekig megértik, miért választotta inkább a kényelmet.

Az első közös táncunk után már fel is vettem a lapos talpú cipőmet.

Kaitlin videója IDE kattintva érhető el.