Megpróbálta töröltetni a priuszát az Amnesty-vezér testvére

Miután egy korrupciós ügyben jogerősen elítélték, tiszta lappal akart indulni és töröltetni akarta priuszát Vig Mór, akit november végén tartóztattak le egy több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával – derült ki a bíróság Magyar Nemzetnek adott válaszából. Az Amnesty International Magyarország vezetőjének, Vig Dávidnak a testvére nem járt sikerrel, de a jogásznak ennél komolyabb ügyek miatt fájhat mostanában a feje.

Szinte szentként jellemezte magát a sok száz milliós költségvetési csalási ügy miatt jelenleg is letartóztatásban ülő Vig Mór abban a bírósághoz benyújtott beadványában, amivel a rá korábban kiszabott, jogerős büntetéssel járó hátrányos jogkövetkezményektől szeretett volna szabadulni – tudta meg a Magyar Nemzet.

Testvérek jóban rosszban? Ő az Amensty-vezér...

Vig Mór többek között arra hivatkozott, hogy a társadalom hasznos tagja, sőt karitatív tevékenységet végző alapítványoknak is segít, ráadásul az ítélet óta büntetőeljárás sem indult ellene. Utóbbi érvelés persze ma már nem állná meg a helyét, hiszen azóta több bűncselekményben is felmerült a neve, de ezekre még visszatérünk.

Pénzt adott volna a hamis vallomásért

Ami a beadványt illeti, az azt a korrupciós ügyet érinti, ami a fellelhető bírósági határozatok szerint egészen 2016-ig nyúlik vissza: abban az évben indult eljárás a rendőrségen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el.

Miután a nemi erőszak ügyben a sértettet tanúként hallgatták ki, a rendőrség épülete előtt Vig Mór kétszer is azt az ajánlatot tette az áldozatnak és az ügyben ugyancsak tanúként szereplő barátjának, hogy ad nekik 400 ezer forintot, amennyiben a hölgy visszavonja terhelő tanúvallomását és a következő kihallgatásán már azt állítja: önként ment bele a szexuális együttlétbe. Az ajánlatot azonban egyik tanú sem fogadta el és fenntartották korábbi vallomásukat.

Egyre durvul az ügy.

Töröltette volna priuszát

Vig Mór ellen vádat emeltek, ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette miatt mondta ki bűnösnek, és egy év börtönbüntetésre ítélte a jogászt. A szabadságvesztés végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forintig terjedően vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is.

Ennek az ügynek a hátrányos következményeitől szeretett volna megszabadulni Vig, sikertelenül: az ügyben a történetet leírva, a személy megnevezése nélkül megkerestük a bíróságot is, válaszukból pedig kiderült, hogy Vig Mór valóban kérvényezte, hogy mentesítsék a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, ám a kérvényt néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Ítélőtábla jogerős végzéssel elutasította.

Százmilliós számlagyár, csalás, súlyos testi sértés

A jogász nevét egy november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a közvélemény. A házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával csapott le Vig Mórra, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Nem sokkal később az is kiderült, hogy nem ez a férfi egyetlen ügye: Vig egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban.

Viget emellett korábban azzal is meggyanúsították, hogy megverette felesége volt párját, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be, amit a bíróság befogadott, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) még folyamatban van.

Vig Mórról az is tudható, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A hazánk lejáratásában élen járó jogvédő régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.