„Annyira szeretek élni" – fájdalmas műtéten esett át a másodikról kizuhant Anita

A 26 éves vajdasági magyar lány, Páger Anita élete 2018-ban változott meg, amikor ismeretlen okokból kizuhant a második emeletről. Anita teljesen összetörte magát és mind a négy végtagja lebénult, azóta pedig kerekesszékben él. Álmát azonban, hogy újra önálló életet élhessen nem adta fel: egy különleges műtétre gyűjtött, ami még annyira új, hogy csak Thaiföldön és Mexikóban végzik. Anitának augusztus végéig kellett összegyűjtenie a műtéthez szükséges közel 50 millió forintot, ami az emberek segítségével és adományozásával sikerült is, így október 3-án Anita kiutazhatott a műtétre.

Páger Anita küzdelmei ellenére nem adja fel a harcot Fotó: Beküldött fotó

Műtét és rehabilitáció az önálló életért

Anita élete gyökeresen megváltozott a balesete után, amire egyáltalán nem emlékszik, ugyanis poszttraumás stressz-szindróma lépett fel nála, ami törölte az emlékeket.

– Félévet töltöttem kórházban, lélegeztetőgépen voltam hetekig. Azóta kerekesszékben élem az életem. Azt mondták a szüleimnek, hogy jobb ha elfogadják, hogy örökre mozgáskorlátozott maradok, de én nem éreztem félelmet. Annyira szeretek élni, tudtam, hogy az én történetem nem ott fog véget érni – árulta el a baleset utáni hetek és hónapok részleteit Anita.

A többéves kemény munkának hála felerősödtem annyira, hogy járókeret segítségével meg tudok állni, ha valaki felsegít, valamint, lépéseket teszek, de azt is csak asszisztenciával

– mesélte Anita, akinek a családja mindent elkövet, hogy könnyítse a mozgáskorlátozott élet nehézségeit.

A fiatal lány, azonban nem elégedett meg az orvosok véleményével, miszerint örökre mozgáskorlátozott marad: talált egy új módszert, ami egy műtéttel lehetővé teszi, hogy újra járhasson és képes legyen az önálló életre. A műtétre Anita gőzerővel készült, folyamatosan edzett, hogy a lehető legjobb formájában műtsék a minél jobb és látványosabb eredményekért. A műtétre október elején sor is került, Páger Anita számára új időszámítás kezdődött: a műtét utáni élet.

A műtét után meg is kezdődött a rehabilitáció Fotó: Facebook / Páger Anita oldala

„Minden bíztatás és adomány közelebb visz a gyógyulásomhoz"

A műtét után el is kezdődött a rehabilitáció, amiről Anita be is számolt közösségi oldalán.

– Közel egy hete megtörtént a műtét, és most elindult a rehabilitációm! Stimulátor segítségével megkezdődött a mozgások feltérképezése, amely a gerincvelői pályarendszerek aktiválásával segít az alsó végtagok akaratlagos izomaktivitásának kiváltásában, így hozzájárulva az állás, járás és egyéb hétköznapi funkcionális mozgásminták kivitelezéséhez – írta a 26 éves lány, hozzátéve, hogy a rehabilitáció még hosszú folyamat, és mindez még csak az első szakasz, de ő nem adja fel.

Köszönöm mindenkinek a támogatást és a biztató szavakat, az sms-eket, egyszóval mindent! Tudom, hogy nem vagyok egyedül ezen az úton. Velem vagytok, és minden egyes üzenet, bíztatás és adomány egy lépéssel közelebb visz a gyógyulásomhoz

– hangsúlyozta posztjában Anita, aki folyamatosan azért harcol, hogy újra önálló életet élhessen és járhasson.