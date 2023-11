"Nehéz, egyben csodálatos időszak ez az életemben" – újra tanul járni a második emeletről kizuhant Anita

A 26 éves vajdasági magyar lány, Páger Anita öt éve zuhant ki egy épület második emeletéről. A baleset következtében össze-vissza törte magát, többek között a csigolyája is eltört. A sérülései következtében négy végtagja teljesen lebénult. Anita sokáig gyűjtött egy drága külföldi műtétre, amitől azt remélte, segít az állapotán. A fiatal lány az emberek segítségével össze is gyűjtötte a pénzt rá. Thaiföldön megműtötték, most már a rehabilitációja végefelé tart. A műtét már most meghozta az eredményt: Anita minimális segítséggel már képes lépéseket tenni.

Anita élete 2018-ban megváltozott, amikor a fiatal lány kizuhant egy épület második emeletéről Fotó: Olvasói

Csodát művelt Anitával a thaiföldi műtét

Páger Anitát öt éve kerekesszékbe kényszerítette a szörnyű baleset, azóta sem lehet tudni, miért esett ki az épület második emeletéről. Anita fél évet töltött kórházban és hetekig lélegeztetőgépen volt. A fiatal lány szüleinek azt mondták az orvosok, hogy jobb, ha elfogadják: a lányuk örökre mozgáskorlátozott marad. Ő azonban nem érzett félelmet. Tudta: annyira szeret élni, hogy az ő története biztosan nem így fog véget érni.

A többéves kemény munkának hála, Anita felerősödött annyira, hogy járókeret segítségével meg tudott állni, ha valaki felsegítette, valamint segítséggel tudott pár lépést tenni. Az igazi áttörést azonban egy drága thaiföldi műtéttől várta, amire hónapok óta gyűjtött, hogy kiutazhasson. A terv sikerült, a 26 éves lány már a műtét utáni rehabilitációját tölti. Kinti életéről Anita folyamatosan tájékoztatja az embereket Facebook-oldalán, ahol most újabb jó hírrel jelentkezett.

A bangkoki rehabilitációm a végéhez közelít. Sikerült elérnünk azt, hogy minimális segítséggel képes legyek lépéseket megtenni. Egyelőre még szükségem lesz a kerekesszékre és az asszisztenciára a közlekedéshez

– írta boldogan.

– A továbbiakban még rengeteg munka áll előttem, hogy tökéletesítsem a mozdulatokat, és, hogy sokkal önállóbb lehessek – tette hozzá a fiatal lány, aki nem ismer lehetetlent.

Anita folyamatosan fejlődik a bangkoki rehabilitációja alatt Fotó: Facebook / Páger Anita oldala

Nem ismer lehetetlent Páger Anita

A fiatal vajdasági magyar lány minden szavából az erő és az elszántság sugárzik. Folyamatos kitartásával és küzdelmével másokat is motivál. A bangkoki rehabilitációról folyamatosan tudósít oldalán, bemutatva ezzel, mekkora munka áll amögött, hogy újra lábra állhasson.

– Jelenleg a csípőm, térdem és bokám motoros reakcióinak terápiás feltérképezésén dolgozunk a terapeutáimmal. A jó hír, hogy napról napra érzem, hogy az aktív mozgások egyre könnyebben és harmonikusabban mennek, ahogy haladunk előre a terápiában. Ez a folyamat valóságos kihívás, de az eredmények minden erőfeszítést megérnek – írja oldalán Anita, aki nagyon hálás az embereknek, hogy hozzásegítették őt a műtéthez.

Nehéz, de egyben csodálatos időszak ez az életemben, és rendkívül hálás vagyok azért, hogy ezt lehetővé tettétek számomra, és azért is, hogy támogattok engem ezen az úton

– írta.