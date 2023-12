"Kegyetlen a sorstól, hogy ilyen fiatalon érte a halál" - munka közben rázta meg az áram Arnoldot

A tragédia vasárnap, kora délután történt a vajdasági Bácskossuthfalván. A faluban ugyanis karbantartási munkálatokat végeztek, ahova a topolyai székhelyű ST Cable kábeltelevízió és internetszolgáltató vonult ki. A villanyoszlopra a cég egyik fiatal munkatársa, Z. Arnold ment fel, ekkor történt a szörnyű baleset: a férfi ugyanis áramütést szenvedett az oszlop tetején.

Arni hosszú évek óta dolgozott a cégnél, gyakorlott és remek munkaerő volt Fotó: Pexels (illusztráció)

A Magyar Szó úgy tudja, hogy a környéken nagyon szeles időjárás volt a héten, így azon a tragikus vasárnapon is. Aznap azonban sajnos olyannyira erőteljes volt a szélvihar, hogy attól még a kábeltelevízió hálózatának vezetékei is meghibásodhattak és feszültség alá kerültek, ez okozhatta a hátborzongató balesetet is a villanypózna tetején.

Úgy tudni, hogy a történtek után a munkatársak riasztották a mentőket és a tűzoltókat, akik bár gyorsan a helyszínre értek, és azonnal lehozták a férfit, életét már nem tudták megmenteni: Arnold a helyszínen meghalt.

A pacséri férfi családja, barátai és ismerősei összetörtek.

Mint mondták, Arni nem volt gyakorlatlan, hosszú évek kemény munkatapasztalata állt mögötte.

- Arni volt az egyik legcsaládcentrikusabb ember, akit csak valaha ismertem. Nagyon jó testvér volt és csodás gyermeke a szüleinek. Nagyon sokat és jól dolgozott, nagyon szerette a céget is, imádta a munkáját. Bár fiatal volt, de már hosszú évek óta itt dolgozott, a kollégái is szerették

- mesélte a férfi egyik ismerőse. Hozzátette, hogy mindenkit sokkolt a férfi halála:

- Kegyetlenség ez, hogy ilyen fiatalon érte a halál. Most kezdődött volna csak igazán az élete

- mondta.

A férfit a munkahelyéül szolgáló cég is gyászolja, oldalukon közösségileg búcsúztak el kollégájuktól:

- Végső búcsút veszünk tőled, drága kollégánk. Nyugodj békében!

- írták megrendülten.