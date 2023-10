"Nem tudom, hogyan maradt életben" – villanyoszlop dőlt a Golfra a vecsési horrorbalesetben

Borzalmas robajra lettek figyelmesek a helyiek szombat este Vecsésen, a Fő út és a József utca kereszteződésénél. Két kocsi ugyanis horrorisztikus módon ütközött össze: információink szerint a Volkswagen Golf és a BMW először egymásnak csattantak, majd a Golf tovább csúszott, és kidöntött egy villanyoszlopot, ami egyenesen ráborult.

A két kocsi vélhetően előzés közben ütközött össze, amitől a Golf irányt váltott, és a villanyoszlopnak csúszott - Fotó: Bors

A csattanás akkora robajjal járt, hogy a környéken szinte mindenki hallotta:

Borzalmas hangja volt, mintha felrobbant volna valami.

Láttuk később a kocsit, amire rádőlt az oszlop, brutális volt, ahogyan az a kocsi kinézett, ha egyáltalán még lehetett kocsinak mondani. Ahogy láttuk, az oszlop nem csak kettévágta azt a kocsit, sokkal inkább összezúzta, az elejéből nagyjából nem marad semmi, és a hátulja is megrongálódott – mesélte egy szemtanú.

Úgy tudjuk, hogy a roncsból a Katasztrófavédelem munkatársai emelték ki a sérült sofőrt, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

– A fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval emeltek ki egy embert a járműből, és átadták a mentőknek – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A villanyoszlop valósággal megsemmisítette a Golfot, de egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset - Fotó: Bors

A helyiek szerint isteni csoda, hogy a balesetet egyáltalán túlélte a Golf sofőrje:

Nem tudom, hogy abban a kocsiban hogyan maradt életben bárki is, mert az oszlop a klasszikus beton villanyoszlop volt, és a sofőrrészt találta el legdurvábban. Nem tudjuk, mi lett a golfossal, de azt hallottuk, hogy életveszélyesen megsérült

– tette hozzá. A férfit végül kórházba szállították, úgy tudjuk, hogy az állapota jelenleg is válságos. Egyelőre nem tudni, hogyan is történt pontosan a baleset, de a helyiek arról beszélnek, hogy a BMW kanyarodni próbált, a golfos pedig ekkor akarta megelőzni, de eltalálta a kocsit. Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálja a rendőrség.