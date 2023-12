Sokkolta a fitt jógaoktatót a diagnózis: "A tüdőm harminc évvel öregebb nálam!"

Megsemmisítő diagnózist közöltek egy korábban teljesen egészséges, fitt, 48 éves jógaoktatóval: noha ő csak a stressznek tudta be, hogy egy ideje nem kap rendesen levegőt, valójában egy gyógyíthatatlan tüdőbetegségben szenved, ami miatt a tüdeje állapota olyan volt, mint egy nyolcvanévesé. A nőt valósággal sokkolta a szakemberek bejelentése, az életét pedig teljesen megváltoztatta mindez. Az angliai Sheffield városában élő Anita Brough akkoriban épp egy beteg rokonát ápolta, így valóban sokat stresszelt. Akkor is épp a kórházban volt, amikor rájött: nagyobb a baj, mint eddig hitte. Annyira kifulladt, hogy egyszerűen képtelen volt felmenni a lépcsőn, pedig ekkor még ötven se volt. Azonnal bejelentkezett a a háziorvosához, aki számos vizsgálatra beutalta, mielőtt kiderült a megsemmisítő eredmény: COPD.

Megtudni, hogy egy gyilkos légzőszervi betegségem van, megsemmisítő volt, kiváltképp, hogy mennyire sérült a tüdőm. Úgy nézett ki a felvételeken, mintha 30 évvel öregebb lenne nálam

– idézte fel a diagnózis utáni első pillanatokat Anita.

Gyilkos betegség tette tönkre a sikeres asszony életét

Mint kiderült, COPD-ben, azaz krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenved, mely a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülésével járó kórkép. A betegség gyógyíthatatlan, igaz, a korai felismerés esetén lassítani lehet a folyamaton – megállítani vagy visszafordítani azonban nem. Noha világszerte az egyik legfőbb halálok, Anita úgy érzi, mégsem tudnak róla elegen eleget. Így volt ezzel ő maga is: fogalma sem volt, mivel áll szemben.

– A saját egészségemmel akkoriban nem is törődtem. Úgy voltam vele, fitt vagyok és tele energiával – magyarázta, hozzátéve: a diagnózis után a félelem uralkodott el rajta, és ez rányomta a bélyegét az egész életére.

– Megtudni, hogy gyógyíthatatlan tüdőbeteg vagy, az olyan volt, mintha gyomron vágtak volna. Azelőtt egy díjnyertes üzletasszony voltam, onnantól azonban a házat sem mertem elhagyni. Nagy konferenciákon beszéltem, de ahogy a légzésem egyre rosszabb lett, a gondolat, hogy ott vagyok a színpadon és nem tudok beszélni, megrémített.

Úgy éreztem, mintha egy kötél lenne a mellkasom körül folyamatosan, amit egyre szorosabbra húznak

– magyarázta. Természetesen mindez azzal is járt, hogy a korábban fitt nő egyre jobban elhagyta magát, meghízott. Évek teltek el így, mire úgy döntött, ebből elég, és újra a saját kezébe veszi a sorsát – írja a The Sun. Sajnos a betegségét nem küzdheti le, de elkezdett újra kimozdulni, sőt, amennyire a tüdeje engedi, a testmozgást is visszavezette az életébe, jelenleg pedig igyekszik a lehető legtöbb emberhez eljuttatni történetét, és felhívni a figyelmet a betegségre, mely épp tíz évvel ezelőtt, 2013-ban támadta meg Anitát.