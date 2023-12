Egyre több hölgy kap pecafelszerelést karácsonyra

A női horgászok egyre nagyobb száma a karácsonyi ajándékozásokon is meglátszik. Egyre több hölgy kap párjától pecafelszerelést a fa alá. Ezt a gyártók is észrevették, sorra dobják piacra rózsaszín botjaikat, orsóikat, de már bottartót és elektromos kapásjelzőt is lehet kapni ebben a színben, a ruházatról nem is beszélve.

Egyre több nő örül annak, ha horgászbottal lepik meg Fotó: Móricz István

Közös program

Mi is tapasztaljuk, hogy egyre több hölgy választja a horgászatot hobbinak. Ennek oka általában a közös családi program, mert így együtt tölthetik párjukkal az időt a vízparton is, de jelentősen nő az elvakult női horgászok száma, akinek természetesen szerettei mi mást is vásárolhatnának, mint pecafelszereléseket

– fogalmazott a Borsnak Zudor Lajos, a legnagyobb debreceni horgászbolt tulajdonosa, aki arról is szót ejtett, idén mik a slágertermékek karácsonyra. – Az idei évben is a ruházat és apró, praktikus kiegészítők a legnépszerűbbek, valamint az aktuális újdonságok, amely nagy valószínűséggel nincs még az ajándékozott horgásznak. Nagy hangsúlyt kapott az idei évben is az ajándékkártya, amely véleményünk szerint a legjobb ajándék egy horgász számára, hiszen nagyon nehéz egy fanatikus pecást meglepni, hiszen nagyon sok apró részletnek kell megfelelnie.

Hódítanak a rózsaszín pecafelszerelések Fotó: Móricz István

Feljövőben a műcsalik

A tavalyi évben a halradar volt a legfelkapottabb termék, ez ebben az esztendőben visszaesett.

Érdekes azonban, hogy egyre nagyobb teret hódítanak a ragadózóhalas horgászathoz kapcsolódó termékek, így a műcsali is.

– Ez a szezon miatt is van, mert a téli időszakban elsősorban a ragadozóhalak táplálkoznak. 4-5 darab műcsali egy szép dobozban, ideális választás egy pergető horgász számára, ezért is nagyon kelendőek – tette hozzá Zudor, aki kiemelte: egyre többen vásárolnak online. – Ennek oka, hogy sokkal kényelmesebb, nem kell sorban állni, ráadásul sok esetben az árukészlet is nagyobb, mint a boltban.

Zubor Lajos is nagy pecás Fotó: Bors

Nem ritka a milliós vásárlás

A horgászbolt tulajdonosa arról is beszélt, hogy a gazdasági válság nem annyira látszódik meg a forgalmukon, ennek pedig az az oka, hogy

a pecások többsége nem sajnálja a pénzt a hobbijára, inkább máshonnan vesz el, csak hogy megvehesse hőn áhított felszerelését.

– Az azonban észrevehető, hogy kevesebbet és több részletben vásárolnak. A nagyobb értékű termékek cseréjét ritkábban teszik meg. Csali, aprócikk és egyéb kiegészítő vásárlások mértéke növekedett az előző évekhez képest. Egyre többen választják az online áruhitelt, amellyel elosztva több hónap alatt kisebb összegben fizetik meg a nagyobb összegű termékek vételárát – fogalmazott Zudor Lajos, aki hozzátette: átlagosan 5–15 ezer forintot költ egy vásárló karácsonykor.