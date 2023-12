"Megéri 2 perccel hamarabb odaérni, mint soha többé? – újabb emberéletet követelt a debreceni halálszakasz

Egy hét alatt kétszer is gázolt a vonat Debrecen belterületén, másodjára Debrecen és Apafa között, a Faraktár utcai felüljárónál. Kedden délután a Nyírség IC Debrecen-Csapókert és Apafa között ütött el egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. Csütörtökön reggel a Faraktár utcai felüljárónál gázolt a vonat, a középkorú férfi a helyszínen az meghalt.

Beláthatatlan ez a szakasz, mégis rengetegen kelnek itt át Fotó: Tóth Imre

Öngyilkos szakasz

Egy internetes kommentelő egyenesen öngyilkos szakasznak nevezte a Debrecen megálló és Apafa megálló közötti részt: „Az utóbbi 15 évben vagy 30 embert segített a túloldalra a vasút Apafa és Debrecen között...” – írta a férfi. Nem túlzott, valóban rengeteg vonatgázolás történik a városnak ezen a részén. A helyiek szerint azonban nem mindegyik esetben öngyilkosságról van szó, sokan ugyanis tiltott helyen sietnek át a síneken.

Még a kerítést is átvágták

Egy, a Faraktár utcai felüljáró közelében élő hölgy például arról számolt be, hogy a saját szemével szokta látni, ahogy az emberek a síneken kelnek át, és így kikerülik a felüljárót.

"Itt lakunk és mindennap azt látom, hogy fiataltól az idősekig áthaladnak a síneken.

A kanyarban van ez a rész, nagyon veszélyes!

Eddig annyit tettek, hogy kerítést húztak, amit tönkretettek, így szabad átjárásuk van az embereknek" – írta a hölgy. Más is arról számolt be, hogy már két helyen is kibontották a kerítést, hogy szabadon átjárhassanak a síneken.

Borzalmas a statisztika

A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonal debreceni szakasza tele van beláthatatlan részekkel, a leggyakoribb vonat pedig ezen a szakaszon az InterCity, ami nagy sebességgel közlekedik. Így elég valószínű, hogy tényleg nem öngyilkosságok, inkább balesetek történnek gyakran ezen a szakaszon. És hogy mennyi? Rengeteg! 2011 októberében, 2014 márciusában, 2016 májusában, 2016 júliusában, 2018 novemberében kettő is, 2019 decemberében, 2020 októberében, 2021 decemberében és ezen a héten kétszer is gázolt itt a vonat – és ezek csak az interneten gyorsan elérhető adatok.

Felesleges kockáztatni az életünket néhány percért Fotó: Tóth Imre

Egy életre szóló trauma a mozdonyvezetőnek

Rengetegen a mozdonyvezetőt sajnálják, aki a gázolásoknál egyszerűen tehetetlen. 2022 májusában a MÁV a mozdonyvezetők nyílt levelet tettek közzé, autósokat, gyalogosokat, kerékpárosokat szólítottak meg. „Mit érez a mozdonyvezető, amikor a vasúti átjáróban meglát egy autót, teherautót, kerékpárost vagy gyalogost? Elsősorban tehetetlenséget. Gyorsfékezünk, de a vonat fékútja többszáz méter. Ez az egyetlen lehetőségünk, és nagyobb jármű esetén – ahogy tanították az idősebb, rutinos mozdonyvezetők - a géptérbe szaladni, hogy túléljük az ütközést” – írták levelükben, amiben mindenkit arra kértek, hogy járjon el körültekintően a vasúti átjárókban, sínek mentén. „Megéri 2 perccel hamarabb odaérni bárhová, mint soha többé?” – teszik fel a kérdést a mozdonyvezetők. Érdemes lenne a debrecenieknek is feltenniük maguknak a kérdést: megéri a síneken kikerülni a felüljárót, hogy két perccel hamarabb odaérjenek valahová? A Debreceni Képeslapok blogoldal a második tragédia után a helyszínen járt, ahol azt tapasztalták, hogy az emberek ugyanúgy a síneken kelnek át. Az erről szóló beszámolót itt lehet elolvasni.