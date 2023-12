Szabina megdöbbentő kalandja: „A Mikulás szomszédja voltam”

Takács Szabina épp, hogy nagykorú lett, mikor a nyakába vette a világot, és már több mint két éve az Északi-sarkkörön vert tanyát. A hideg időjárás ellenére úgy érzi, itt révbe ért, hisz a szerelem is rátalált; de nem zárja ki, hogy egyszer majd újra felkerekedik, és új lakóhelyet keres a nagyvilágban...

Szabina sokfelé járt a világban Fotó: Fanny

Háromezer kilométerre lelt álomotthonra

Mikor felnőtt korba lépett a most 31 éves nő, úgy döntött, világot lát. Bepakolta hát a bőröndjét és elindult, hogy „minél többet magába szívjon a világból”. És, ha már neki indult, nem is állt meg tíz évig. Folyamatos mozgásban volt, rengeteg helyen élt és rengeteg kalandot élt át, számos kultúrát és embert ismert meg az eltelt évek alatt – írja a Fanny magazin.

Szabina minél többet szeretett volna látni és megtapasztalni Fotó: Fanny

– Mondjuk azt, hogy ez az időszak nevelt azzá az egészséges világnézetű felnőtté, aki ma vagyok – fogalmazott Szabina, akit aztán másfél éve az Északi-sarkkörre vitt jó sorsa. És bár akkor még nem tervezett hosszú távon ott maradni, ám ahogy telt az idő, „beszippantotta” az életérzés. És mint ahogy mondja: életében először érezte úgy, minden kerek.

„Nem szegi kedvem a hideg és a sötétség”

Szabina jelenleg egy lappföldi hotel éttermének a bárjában dolgozik menedzserként, szabadidejében pedig szeret sokat túrázni és mindent kipróbálni. A hideg, –30 Celsius-fok körüli időjárás és a hosszan tartó sötétség sem szegi kedvét; alkalmazkodik a természethez.

A zordabb vidékeken is jól érezte magát Fotó: Fanny

– Elég természetközeli embernek tartom magam, rengeteg időt töltök a szabadban, így ezt az időszakot is nagyon ki tudom élvezni. Jégfürdőzök, túrázok, snowboardozok. A nyarak és az ősz pedig csodálatos, a szabadidőmben állandóan kempingezek. Ez egy teljesen más világ itt északon. Magával ragadó. A levegő, az illatok, az állatvilág. Míg télen hosszabb ideig nem jön fel a nap és sötétségben élünk, júniusban és júliusban pont az ellenkezője történik, 24 órán át tündököl a nap az égen – meséli lelkesen Szabina, majd hozzáteszi, hogy a híres Karhunkierrosi ösvény 81 kilométeres útvonalát is bejárta. Az utat 41 óra alatt tette meg, de mint bevallotta, ezen a kalandon egész végig azon aggódott, nehogy összetalálkozzon egy medvével.

„Másokat is inspirálni szeretnék”

A tiktokker azt is elárulta, hogy neki nemcsak, hogy szerencséje volt találkozni a lappföldi Mikulással, de bizony egy rövid ideig még egymás szomszédai is voltak. Ám Szabinának ez csak egyike volt annak a számos, nem mindennapi kalandnak, amiben eddig része volt. És bár egyelőre megállapodott és rátalált a szerelem is, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a jövőben valahol máshol is kipróbálja magát.

– Számomra fontos, hogy mindig aszerint cselekedjek, ami a jelen pillanatban boldoggá tesz, és ha ez a jövőben egy újabb költözés lesz, követni fogom a szívem – mondja elszántan Szabina, aki még most is úgy érzi, neki bizony még nem volt elég a kalandokból. Ezért nem is lehet csodálkozni azon, hogy elkezdte rövid videókban megosztani másokkal, a vele történteket.

– Néhány éve hoztam létre a TikTok-csatornámat azzal a céllal, hogy másokat is inspiráljak. Sok évnyi önismereti utazás után ma már tudom, meg kell tanulnunk félni ahhoz, hogy bátrak lehessünk. Ezt az üzenetet szeretném közvetíteni mindenkinek – foglalja össze Szabina.