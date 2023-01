A gyermekeink öt országban éltek és 50 ezer kilométert repültek egyéves koruk előtt

Vajon milyen lehet a világ minden táját érintve felnőni? Eredeti lakóhelyükről, nem pedig állatkertből vagy könyvekből ismerni az állatokat, fürdeni a világ összes óceánjában? Nos, a brit Karen Edwards és Shaun Bayes ikrei tudnának mit mesélni. Mármint most még nem, hiszen a jövő héten lesznek egyévesek, az azonban már most kijelenthető: a kis Fionn és Fern már most öt országban élt és túl vannak 50 ezer kilométer repülőúton, amit sokan felnőttkorukra nem mondhatnak el magukról. És ezzel a családon belül még "amatőröknek" számítanak, ötéves bátyjuk, Quinn ugyanis már 40 országban járt, a család legidősebb, nyolcéves gyermeke, Esme pedig hat kontinens 53 országát ismeri személyesen.

Shaun és Karen igazi világutazók. Mint mondják: sem nekik, sem gyermekeiknek nincs honvágyuk Fotó: YouTube

Hogy lehetséges mindez? Nővérként dolgozó édesanyjuk 2015-ben kapott rá az utazás ízére, mialatt szülési szabadságon volt. Akkor jött rá: még azelőtt kell otthagyniuk a napi robotot és londoni életüket, hogy kiégnének.

Miből tartják fenn magukat?

A harmincas évei végén járó pár Esme születése után egy ideig utazgatott, végül azonban visszatértek Angliába. Quinn érkezésekor hasonlóképp tettek. Aztán jöttek a koronavírus miatti lezárások. Végül 2021-ben Abu-Dzabiba költöztek, ahol Karen egy magánklinikán helyezkedett el nővérként. Nem sokkal később kiderült: az asszony ismét gyermeket vár, méghozzá ikreket. A menetrend hasonló volt: a picik világra jötte után indulhatott az újabb nagy kaland.

Sokan kérdezik ket, mégis miből futja nekik arra, hogy ennyit utazgassanak. Nos, egyikőjük sem dúsgazdag, de londoni lakásukat (valamint másik három ingatlant) kiadják, amiből jön be elég pénz, Karen pedig alkalmanként magánklinikán nővérkedik, ami ugyancsak nem fizet rosszul. Emellett egy blogot is vezetnek utazásaikról, ami szintén hoz valamennyit a konyhára.

Ráadásul, mint a nő magyarázza: az élet Ázsiában jóval olcsóbb. Az Egyesült Arab Emírségekben például 33 ezer fontot, azaz közel 15 millió forintot fizettek ki egy éves lakásbérletért, míg Srí Lankán, ahol az utóbbi egy hónapban élnek, havi ezer fontba (400 ezer forint) kerül a lakásuk, ha pedig be akarnak ülni valahova enni, az kijön összesen 30 fontból, azaz 13500 forintból.

Persze azt is beismerik: bármennyire is idillinek tűnik az az életforma, amit élnek, néha ők is komoly nehézségekkel találják szembe magukat. Az édesanya leginkább arra panaszkodik: néhanapján elkéne nekik egy segítő kéz, hiszen mégiscsak négy gyerekkel kell foglalkozniuk.

– Amikor a két nagyobb még pici volt, minden rendben volt a repülőutakon, mert megetettem és elringattam őket. Most azért jóval bonyolultabb a helyzet két csecsemővel és két nagyobb gyerekkel – magyarázta Karen a Mirrornak.