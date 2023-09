„A stílust az édesanyámtól lestem” – százezrek követik a kiabálós szakácsot, aki gyűlöli a középszerűséget

A pandémia idején Bürgés Tamást meglátogatta a legjobb barátja, és megmutatta, mennyire nagyszerű videók láthatók a TikTok-on.

Akkor ismerkedtem meg a platformmal. Pörgettem, pörgettem, és csakugyan remek dolgokat láttam. Többek között szép csajokat és zenés tartalmakat, de aztán a szemem megállt egy kajafotón.

Akkor jutott eszembe, hogy egy főzős csatorna akár érdekesebb is lehet. Rájöttem, hogy eljött az én időm

– mondta Tamás, aki ekkor döntötte el, hogy egyedi és utánozhatatlan szeretne lenni.

Tamás stílusa nagyon egyedi, amire nagyon büszke Fotó: Instagram/Bürgés Tamás

A stílust az édesanyámtól lestem. Ő mindig is életvidám volt, és harsány. A geg bevált, hiszen 2,5 év alatt 320 ezer követőt szereztem organikusan, hirdetés nélkül.

A növekedésért nagyon sokat kell dolgoznom, hetente több tartalmat felteszek

- árulta el Tamás, aki tisztában van vele, hogy a személye igencsak megosztó. Az emberek egy részét irritálja, mások egyenesen rajonganak érte.

- A hitvallásom, hogy „vagy szar legyél, vagy nagyon jó, de középszerű soha! Ezt meg is fogadtam. Akit egyébként a kiabálós karakterem zavar, viszont a receptjeimet kedveli, megnézheti a videóimat a Youtube-on is, ahol kiabálás nélkül mutatom be a főzőtudásomat – mosolygott Tamás, akinek az egyik stílusjegye a szavakkal való játék. Krumpli helyett krumplájt, fröccs helyett pedig frecsákot mond.

Soha sem lenne átlagos, vagy középszerű Tamás Fotó: Instagram/Bürgés Tamás

A célom a figyelem fenntartása. Tisztában vagyok vele, hogy minden egyes videó esetén az első másodpercben eldől, hogy a látogató megnézi vagy inkább továbbpörgeti a videót. Éppen ezért fontos, hogy miközben szórakoztatok, kellőképpen informatív is legyek

– fejtette ki alkotói hitvallását a gasztro Tiktoker, aki több sorozatot is elindított. Az egyikben azzal kapcsolatban ad tippeket, hogy milyen ételeket lehet kihozni 2000 vagy 2500 forintból, egy másikban pedig tipikus menzás fogásokat mutat be.

Tamás videóin gyakran feltűnik az ötéves kisfia. Van, amikor a főzésben segít az apjának,

máskor csak megkéri, hogy készítsen neki valami finomat. Az apa és fia között egy érdekes, ritkaságnak számító kötődés is van.

- Bevallom, szeretem, amikor a gyerekem szerepel, de sosem erőltetek rá semmit. Csak akkor áll kamerák elé, ha kedve tartja. Ádám Nolen születésének minden részletét előre megálmodtam. Mindketten október 12-én, reggel hat óra 30 perckor születtünk, csak én 1989-ben, ő pedig 2017-ben!