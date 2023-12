"Attól félünk, hogy valami tudatmódosító szert adtak neki" - Kétségbeesetten keresik a szülők a 17 éves lányukat

November 27-én, hétfőn délelőtt látta utoljára Hajnalka a lányát, amikor munkába indult otthonról, Dunakesziről. Délután még beszélt vele telefonon, de mire este tízre hazaért a munkahelyéről addigra nyoma veszett. Ruhát és telefont sem vitt magával, de még a lakás ajtaját is tárva nyitva hagyta úgy ment el otthonról. Szülei bejelentést tettek a rendőrségen, és teljes erővel keresni kezdték.

Szülei kétségbeesetten keresik eltűnt lányukat.

Nyomoztak, hogy ki látta utoljára, de nem volt egyszerű dolguk, mert a lány telefonja le volt merülve, és nem tudták a kódját sem. Először ezzel a feladattal kellett megbirkózniuk, Ketrin egyik barátja segített nekik. A telefon üzenetei alapján tudták elkezdeni a keresést. Kiderült, hogy két fiúval beszélt aznap és ők csalták el magukkal.

Sikerült elérnünk a fiúk szüleit és így tudtunk velük beszélni. Először tagadták, hogy velük ment el, de végül csak bevallották. De ehhez az kellett, hogy szembesítsük őket Ketrin telefonjában lévő üzenetekkel. Bevallották, hogy találkoztak a lányunkkal. Arra már a további nyomozgatás során derült csak fény, hogy kidobták a kocsiból. Ezt úgy tudtuk meg, hogy jelentkezett egy volt iskolatársa, aki találkozott vele az utcán. Látta, hogy nincs rajta kabát, és neki mesélte el Ketrin, hogy az a kocsiban maradt, mikor kidobták.

- meséli könnyeivel küszködve Hajnalka, aki rengeteg keresőposztot is megosztott a Facebookon. Az alájuk írt kommentekből derült ki, hogy lányát Budapesten látták utoljára, A Keleti Pályaudvar és a Blaha Lujza tér környékén. Azóta szülei minden napjukat a környéken töltik, és keresik Ketrint. Kérdezősködnek, és bíznak abban, hogy a nyomára akadnak.

Az egyik Facebook poszt alapján ismerte fel valaki, aki látta a Blahán. Elmondása szerint zavartan viselkedett és nagyon rossz állapotban volt. Attól félünk, hogy valami tudatmódosító szert adtak neki, és azért láthatták ilyen állapotban. Reméljük nem esett semmi baja, és megtaláljuk, mielőtt valaki elviszi külföldre, és örökre nyoma veszik. Azóta semmi információnk nincs róla, de a fővárosban vagyunk és keressük egész nap.

- mondja a reménykedő édesanya, akit a szemtanúk utolsó információi egy dohánybolthoz vezettek, ahová két férfi követte, majd felszállt a 7-es buszra. Ekkor két napja látták utoljára Ketrint azóta semmi információjuk nincs a szülőknek lányukról. Jelenleg

nagyon várják, hogy belenézhessenek az utolsó helyszín kamera felvételeibe, melyek talán segít a nyomára bukkanni.

Édesanyja elmondta, régen Ketrin sportolt, és nagyon jó tanuló volt, de mióta Budapestre jár iskolába rossz társaságba keveredett, és teljesen elzüllött. Az utóbbi két hétben már nem is engedték vissza az iskolába, mert féltek, hogy baja esik. Sajnos nem alaptalanul, mivel nem az első eset, hogy volt, hogy elcsámborgott. Akkor négy nap után találták meg a szülei a Népszínház utcában. Mindenfelé keresték, és egyszer csak jött velük szembe az utcán. A környezete nagyon kedves és aranyos lánynak ismerte, csak mindig nagyon befolyásolható volt. Családja bízik benne, hogy most is előkerül szeretett lányuk, vagy egyszer csak ismét szembe jön velük az utcán, mivel nem fogják sohasem feladni a keresését.