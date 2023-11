Váratlan változás a benzinkutakon, erről minden autósnak azonnal tudnia kell, ha jót akar magának

Az autósok többsége szinte folyamatosan figyeli, hogyan is alakul az üzemanyag ára a töltőállomásokon. Ez nem meglepő, hiszen sokak számára már pár forint is jelentős változásnak számít, főleg drágulásnál. Nos, most van egy kifejezetten remek hírünk, de annyit mondunk így előre, hogy érdemes szerdáig várni a tankolással.

Illusztráció / Fotó: Pixabay

A Holtankoljak.hu információi szerint jelentős árcsökkenésre számíthatnak a töltőállomásokon a magyar autósok, ugyanis a benzin, illetve a gázolaj literenkénti átlagára is több forinttal kevesebb lesz november 8-tól, azaz szerdától – a benzin esetében bruttó 5 Ft-os, a gázolajnál pedig bruttó 8 forintos áresésről van szó.

Ezek alapján szerdától átlagosan 605 Ft-ba fog kerülni egy liter benzin a töltőállomásokon, a gázolaj literenkénti átlagára pedig 631 Ft-ra módosul.

Biztos, hogy rengetegen várták már ezt az örömhírt, akármennyire is számít bizonyos szempontból váratlannak. Manapság már a stagnálásnak is örülnek az autósok, az árcsökkenés pedig igazán jó hír – már csak az a kérdés, hogy ezek után hogy fog alakulni a benzin, illetve a gázolaj literenkénti átlagára.