"Mellette megnyugodhat végre" - szívszorító: nagypapája mellé temették a tragikus sorsú Pistikét

Mint arról a Bors beszámolt, többszáz fős gyászoló tömeg gyűrűjében, szívszorító körülmények között helyezték örök nyugalomra G. Pistit, azt a 16 éves kamaszt, aki a folyamatos csúfolódás és zaklatás miatt a halálba menekült. Ismeretes: a kisfiút néhány iskolatársa kipécézte magának, folyamatosan bántották és gúnyolták a testsúlya miatt.

Amellett, hogy Big Macnek csúfolták, többször is megesett, hogy vihogva a békésen ballagó Pityu mögé osontak, majd megpróbálták kigáncsolni a fiút. Súlyosbította az amúgy is szomorú helyzetet, hogy a bántalmazásokat még videóra is vették, a felvételeket pedig feltöltötték az internetre. Ezt Pisti már nem bírta tovább, így azon a tragikus napon szeretett otthona és családja ölelő karja helyett a vasúti sínekre sétált, és az érkező szerelvény elé vetette magát.

A kisfiútól péntek kora délután vettek végső búcsút, a szertartáson pedig soha nem látott tömeg, közel ezer ember vett részt.

A Pisti hamvait tartalmazó, hófehér urnát így gyászolók tömegének gyűrűjében szállították a sírhoz, ahol zokogó családja egy-egy hófehér virágot helyezett el a sírba, mielőtt Pityut végső nyugalomra helyezték volna.

Kiderült azonban, hogy nem csupán maga a szertartás, de Pisti végső nyughelye is megható, a kamaszt ugyanis nagypapája mellé helyezték el.

A kisfiú nagyszülei és szülei egymásba karolva zokogtak a szertartás alatt, annak végén pedig sírva ballagtak el a helyszínről. A temetést végző kántort arra kérték, hogy kérje meg az embereket, mellőzzék a személyes részvétnyilvánítást.

A család egyik ismerőse a Borsnak elmondta, hogy a történtek óta a család élete darabokra hullott, a szülők, a nagyszülők és Pisti bátyja, Zsolti is teljesen magába zuhant:

Nagyon jó testvérek voltak, Zsolti nagyon szerette a kisöccsét és viszont. Ha tudta volna, mit művelnek az öccsével, biztosan közbelép. De amennyire mi tudjuk, nem beszélt az átélt szörnyűségekről otthon, hanem próbálta mosolygós és életvidám arcát mutatni

- mondta el az ismerős. Talán szégyellte, amit tettek vele vagy nem akart gondot okozni a családjának, nem akart árulkodni, egyedül viszont nem tudott megbirkózni ezzel a lelki teherrel. A temetőben mindenki együttérzett vele és a szülőkkel.

