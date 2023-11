A helyiek úgy sejtik: bántalmazói félnek elmenni a halálba kergetett Pistike temetésére

A Bors is beszámolt arról az egész országot megrázó tragédiáról, ami november 6-án történt Sümegen. A 16 éves helyi gimnazista, G. Pistike ugyanis nem bírta tovább az őt ért zaklatásokat. A vonatállomásra sétált, és az érkező szerelvény elé vetette magát.

Pityu temetésén százak vesznek részt, de a helyiek szerint a zaklatók nem mernek elmenni a temetésre Fotó: Facebook

A kamaszt ekkor már jó ideje csúfolta pár helyi srác, akik kipécézték maguknak Pityut: a fiúk folyamatosan zaklatták és csúfolták a túlsúlya miatt, többször is Big Macnek hívták, de sokszor az is megesett, hogy vihogva az iskolába ballagó Pisti mögé osontak, és megpróbálták kigáncsolni a békésen baktató fiút. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy ezeket a bántalmazásokat videóra is vették, amit a netre is feltöltöttek, mi több, még a fiú halála után is kerültek fel ilyen felvételek.

Népharag zúdul rájuk

A sokkoló események után Pityu zaklatóira valóságos népharag zúdult, az őt bántalmazó fiúk közösségi oldalát pillanatok alatt elárasztották a kommentek, hogy napokig iskolába sem mertek menni, később pedig még rendőri védelmet is kértek, az események körülményeit pedig a rendőrség is vizsgálja.

Pistike temetését a napokban tartják a sümegi temetőben, az erről szóló gyászjelentés pedig a település minden szegletébe, mi több, más városokba is eljutott:

– Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a Nap nevet – áll a 16 éves fiúcska gyászjelentésén. A szertartáson hatalmas tömeg várható, százak jelezték városszerte, hogy szeretnének részt venni rajta. A temetés nem lesz zártkörű, a család engedélyezi, hogy mindenki lerója kegyeletét Pisti emléke előtt:

Az biztos, hogy az iskolája és a barátai mind ott lesznek, de az is biztos, hogy olyan sümegiek is részt vesznek rajta, akik személyesen nem ismerték Pistit, csak együtt éreznek a családdal

– mondta egy helyi férfi, aki úgy hallotta, hogy nem csak a helyiek, hanem más településről is érkeznek, hogy leróják kegyeletüket a fiú emléke előtt. Mint mondja: ők is azért látogatnak el a temetésre, mert Pistike és családja megérdemli, hogy méltó módon búcsúzzanak a fiútól.

Hozzátette: szerinte Pistike bántalmazói viszont távol maradnak az eseménytől.

Nem hinném, hogy odajönnének. Ha még akarnának, valószínűleg akkor sem tennék, mert azt gyanítom, félnek

– vélekedett