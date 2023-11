Mi lesz így a karácsonyi sütikkel? Nem lehet beszerezni a bejgli alapanyagát

Nincs karácsony bejgli nélkül. A magyarokat két táborra osztja ez az édesség, hiszen vannak, akik a mákosat, míg mások a diósat szeretik jobban. Nos, lehet hogy veszélybe kerülhet a népszerű desszert.

Mi lesz így a bejglivel?

Egész Európában és Magyarországon is a vártnál kevesebb dió termett idén. Dió nélkül pedig nemcsak a bejgli, hanem a karácsonyi időszak másik kedvelt desszertje, a zserbó is elképzelhetetlen. Nemcsak hazánkban rossz a helyzet, ugyanis Franciaországban az aszály miatt esett vissza a diótermés, emellett Romániában, Olaszországban és Spanyolországban sem emelkedtek a számok. A szakértők arra számítanak, hogy 11 százalékkal megugrik majd az import dió mennyisége - tudta meg a Mindmegette.

A karácsonyi időszakot megelőzően mindig megugrik a dió iránti érdeklődés és kereslet, ám a csökkenő terméssel párhuzamosan ez áremelkedést is eredményezhet. A Mindmegette cikke szerint sokan a magasabb ár ellenére is a hazai diót választják majd, ugyanis bíznak a magyar termelőkben. Nem árt azonban vigyázni, ugyanis a parkolókban, illetve az utcai standokon, esetleg furgonokból akár ellenőrizetlen diót is kínálhatnak.