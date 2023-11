Meg fogsz lepődni! Ezek voltak a leglátogatottabb országok 2023-ban

Ugyan még csak november végen van, de a World Travel Market már most kihirdették, hogy melyek voltak a leglátogatottabb országok 2023-ban.

Fotó: Pixabay

Sokak számára a listán szereplő országok neve nem okoz nagy meglepetést. Most lássuk a teljes listát.

5. Egyesült Királyság

A lista ötödik helyét az Egyesült Királyság foglalta el, ugyanis az ország az előrejelzések szerint 37,5 millió látogatót fogad majd 2023 végére. Bár az ott élők közül sokan panaszkodnak az időjárásra, az Egyesült Királyságban rengeteg hihetetlen hely található, a nagyvárosoktól a hangulatos falvakig és tengerparti városokig.

Az ötödik hely annak is köszönhető volt, hogy a 2023-as Eurovíziós Dalfesztivált Liverpoolban tartották.

4. Egyesült Államok

A tengeren túli ország továbbra is olyan népszerű, mint valaha, és továbbra is rengetegen utaznak oda. 2023 végére eléri a 41,8 milliót az Egyesült Államokba utazó turisták száma, és ezzel a világ negyedik leglátogatottabb országa lesz. Azok, akik jártak az Egyesült Államokban, tudják, hogy minden államnak megvan a maga kultúrája, és mivel ez a világ harmadik legnagyobb országa méretét tekintve, a látogatókat a nyüzsgő városoktól kezdve a gyönyörű hegyláncokon és nemzeti parkokon át a sivatagokig sok minden várja még a strandok is.

3. Törökország

Hatalmasat nőtt a Törökországba érkező látogatók száma az idei évben. Az ország híres ételeiről, kultúrájáról és építészetéről is. Az Égei-tenger partja is itt található, és a világ egyik legcsodálatosabb tengerpartjaként tartják számon, míg a történelem szerelmesei Derinkuyuba indulhatnak, egy ősi többszintes földalatti városba, amely 20 000 embert képes fogadni a modern város közelében, Derinkuyu Nevşehir tartományban.

2022-ben 50,5 millió ember járt Törökországban, idén ez a szám „csak” 45,5 millió lesz.

2. Spanyolország

Kétségtelenül a világ egyik legnépszerűbb országának számít Spanyolország. Ez pedig az idei évben sem változott, hiszen már 70 millió embert fogadott. Vannak strandok és csodálatos városok, mint például Madrid, Barcelona, ​​Sevilla, Granada. Ha Barcelonába látogat, feltétlenül menjen a Güell park lépcsőjéhez: ami a 2006-os Cheetah Girls film-ben is megjelenik, és ez a helyszín most nagyon népszerű a TikTokon. Változatos tájak várják az ide látogatókat, a hegyektől és vulkánoktól kezdve egészen a vizes élőhelyekig és sivatagokig.

Eiffel-toronyhoz is sokan látogattak Fotó: AFP

1. Franciaország

Az első helyet a finom péksüteményeiről, a svájcisapkájáról és a világszínvonalú művészetről híres Franciaország szerezte meg. 2023-ban eddig 72,4 millióan látogattak el az országba, a legnépszerűbb úti cél a főváros, Párizs volt. A turisták természetesen nem hagyták ki a népszerű látványosságot, az Eiffel-torony, sokan megnézték a Mona Lisát a Louvre-ban, de a Notre Dame-ot is rengetegen megcsodálták - írja összeállításában a Metro.