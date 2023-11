Filléres eszköz menthette volna meg a Kecskeméten karambolozó kismama életét

Borzalmas tragédia történt szerda délután a Kecskemétet az M5-ös autópályával összekötő Korhánközi úton: egy autó egyelőre ismeretlen okból árokba hajtott, majd nekiment egy fának. A rendőrségi helyszínelés során kiderült, hogy az autót vezető nő háta mögött volt bekötve a biztonsági öv. A baleset helyszínére egy mentőautó, egy koraszülött mentő és két mentőhelikopter is érkezett, miután kiderült, hogy az autót egy kismama vezette. Az életmentést egy, a helyszínen tartózkodó egészségügyi dolgozó kezdte meg, ám miután az asszony nem mutatott életjeleket, a helyszínen sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Bár az újszülöttet is újra kellett éleszteni, őt stabil állapotban vitték kórházba, az édesanya életét viszont nem tudták megmenteni. A legfrissebb hírek szerint sajnos végül gyermek is életét vesztette a kórházban.

A kecskeméti halálos balesetben egy kismama vesztette életét Fotó: Donka Ferenc/MTI

Vita gerjedt az interneten a biztonsági öv miatt

Miután kiderült a rendőrség közléséből, hogy a kismama nem kapcsolta be a biztonsági övét, hatalmas vita alakult ki a Facebookon a balesetről szóló bejegyzések alatti kommentszekcióban. Akadnak, akik szerint a bekötött öv a magzatot is megölte volna, mások szerint hatalmas felelőtlenség volt az anyuka részéről, hogy nem kötötte be magát, de rengeteg kismama is megszólal a tapasztalatairól.

A kismamának is kötelező az öv

„Ha be lett volna kötve valószínű a kisbaba sem éli túl” – írja az egyik kommentelő, akivel többen is egyetértenek, még olyan is akad, aki szerint az öv szétlapította volna a magzatot. A valóságban, a megfelelően használt biztonsági öv sem a kismamára, sem a magzatra ne veszélyes, sőt, rengeteg esetben megvédi őket, és sokkal több mindkettejük esélye a túlélésre. „A biztonsági öv használata valamennyi, autóban utazó személy számára kötelező, így a kismamák számára is kiemelt jelentőségű, ugyanis bizonyos esetekben életmentő lehet. A magzat számára ugyanakkor veszélyforrást jelent, hiszen a megfeszülő biztonsági öv lepényleváláshoz, vagy méhrepedéshez vezethet. Ezért azt javaslom, hogy a biztonsági öv vízszintes szára a közvetlenül a szeméremcsont felett legyen átvezetve, vagy a terhes méh fundusa felett” – nyilatkozta korábban Dr. Farkas Béla szülész-nőgyógyász szakorvos a kreszvaltozas.hu oldalnak.

A magzat életét sikerült megmenteniük a mentősöknek Fotó: Donka Ferenc/MTI

Pár ezer forintos tétel egy biztonsági övterelő

Bár mint azt a nőgyógyász szakorvos is elmondta, egy egyszerű öv-átvezetéssel is megoldható, hogy a magzat semmiképpen se sérüljön, az üzletekben 5-15 ezer forintért már lehet olyan magzatvédő biztonsági övterelőt vásárolni, ami nemcsak a magzatot óvja, de a kismamának is nagyon kényelmessé teszi az utazást. „Sajnálom én is, de én 6 évvel ezelőtt is vettem övterelőt, mikor kismama voltam" – írta Klaudia. "Övterelő... filléres cucc... garancia semmire nincs, de azzal mindkettőjüknek lett volna esélye" – írta Erika.

Két mentőautó és két helikopter is a helyszínre érkezett. Fotó: Donka Ferenc/MTI

A kismama idén már a kilencedik olyan halálos áldozat, aki nem kötötte be magát

Az elmúlt egy évben már minimum kilencen haltak meg úgy közlekedési balesetben, hogy nem voltak bekötve. Az év első részében hét fiatal, egy héttel ezelőtt Sümegnél egy 49 éves csabrendeki férfi, most pedig a kecskeméti kismama. A rendőrség nem győzi elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a biztonsági öv. „Baleset-megelőzési szempontból kiemelt fontosságú a biztonsági öv használata. Jelentősége nem a baleset elkerülhetőségében, hanem a már bekövetkezett baleset következményeinek csökkentésében mutatkozik meg. Hatásmechanizmusa alapján egyrészt megvédi a vezetőt és az utasokat a „kirepüléstől”, másrészt csökkenti a jármű és tartozékai okozta sérüléseket. A biztonsági öv használata nem az Ön döntése, hanem kötelező” – írta korábban a rendőrség a biztonsági öv használatával kapcsolatban.