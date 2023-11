Jön a hatnapos hosszú hétvége, ez vár ránk 2024-ben

Közeledik az év vége és ennek kapcsán fontos kérdés fogalmazódhat meg minden dolgozó ember fejében. Még pedig az, hogy jövőre azaz 2024-ben hogy fognak alakulni az ünnepek és a hosszú hétvégék. A Portfoloi összeszedte mire számíthatunk jövőre.

Fotó: Pexels

Erre jobb, ha már most mindenki alaposan felkészül. Ugyanis még 2023-ban egyetlen szombati munkanap volt, addig 2024-ben ebből három is lesz. Augusztus 3-án, december 7-én és december 14-én is dolgoznunk kell majd jövőre.

Két nemzeti ünnepünk is hétköznapra fog esni. Ilyen lesz a március 15-e, ami egy pénteki nap lesz, és az október 23-a is, ami pedig szerdára fog esni. Az államalapítás ünnepe, tehát augusztus 20. kedd lesz.

2024-ben a Nagypéntek március 29-re fog esni, a Pünkösdhétfő pedig május végére, 20-ra. A Mindenszentek november 1-jén, pénteken lesz.

De van jó hírünk is, mivel a hosszú hétvégék tekintetében különlegesnek fog számítani a 2024-es év. Mivel egyetlen ünnepnapunk sem esik hétvégére, így 7 hosszú hétvégének is örülhetünk. Sőt hab a tortán, hogy a következő karácsonyt egy extra hosszú, hatnapos hosszú hétvégével ünnepelhetjük majd meg.

Így fognak alakulni a hosszú hétvégék 2024-ben:

2023. december 30-31. és január 1. – szombat, vasárnap, hétfő

2024. március 15-16-17. – péntek, szombat, vasárnap

2024. május 18-19-20. – szombat, vasárnap, hétfő

2024. november 1-2-3. – péntek, szombat, vasárnap

2024. március 29-30-31 és április 1. – péntek, szombat, vasárnap, hétfő

2024. augusztus 17-18-19-20. – szombat, vasárnap, hétfő, kedd

2024. december 24-25-26-27-28-29. – kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat, vasárnap

2024 szabadnapok terén hozhat egy kis nehézséget az év végén, a 2025-ös év elején, miután Szilveszter 2024-ben keddre, az 2025 Újév napja szerdára esik majd.