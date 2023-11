Iszlám Állam, Al-Kaida, Hamász: ott vannak a magyar határon

Miközben a balkáni útvonalon kialakult fegyveres konfliktusok főként az embercsempész-csoportok közötti területharc következményei, a migrációt a fenyegetőző terrorszervezetek is igyekeznek kihasználni – erről ír a Magyar Nemzet.

A portál emlékeztet: a Nemzetbiztonsági Bizottság számára készített titkosszolgálati jelentés szerint

a szerb-magyar határon már jelen vannak az ismert terrorszervezetek: az Iszlám Állam, az Al-Kaida, vagy éppen a Hamász.

A három terrorista csoport az elmúlt időszakban több alkalommal merényletek elkövetésére szólította fel híveit. A titkosítás alól feloldott dokumentumban egyebek mellett az áll: az izraeli-palesztin feszültség növekedése miatt egyre több, lehetséges európai célpontokat érő terrortámadásra utaló információ keletkezik.

Sosem volt annyira veszélyes a déli határ, mint most. Az egymással is versengő embercsempészek ugyanis felfegyverkeztek. A bandák hónapok óta háborúznak, szinte folyamatosan lövöldöznek. Az összecsapásoknak több halálos áldozata és sebesültje is volt már. Ráadásul már a magyar rendőrökre is rátámadtak.

A bűnszervezetek annyira magabiztosak, hogy már a közösségi oldalakon is hirdetik magukat. Olyan videókat posztolnak, amelyeknek a megfélemlítés a céljuk. A magukat „gyilkos csoportnak” nevező bandák, pisztolyt formáltak a kezükből és a nyak elmetszését imitáló mozdulatokat is bemutatnak.

Az amerikaiaktól kaptak katonai kiképzést azok az embercsempészek, akik az afgán hadseregben szolgáltak és most rettegésben tartják a határ szerb oldalát – erről az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt. Horváth József szerint az embercsempészek azért is különösen veszélyesek, mert nekik nem számít az emberi élet.

„Itt nem csak kiképzett emberekről van szó, hanem jó részük harcedzett is. Egy dolog, hogy valaki kapott kiképzést, a másik az, hogy ha valaki mondjuk már ütközetben vett részt, átesett a tűzkeresztségen, az már egy másik minőség a katonáknál. És ezeknek az embereknek a jó része már ezen is átesett” – mondta a szakértő.

Brüsszel az illegális bevándorlással Európába hozta a terrort és a bűnözést

– erről Orbán Viktor beszélt pénteki rádióinterjújában. A miniszterelnök kiemelte: a bürokraták legújabb terve pedig az, hogy a beengedett migránsok egy részét rákényszerítsék Magyarországra.

„Arra kötelezik Magyarországot, hogy építsünk migránstáborokat, amiket majd ők föltöltenek azokkal a migránsokkal, akiket ők engedtek be. És nekünk van gyakorlati tapasztalatunk, olyan migránsokat engednek be, akik a magyar déli határon megtámadják a rendőröket. Még lőnek is, utána beengedjük őket a saját országunkba?! Ezek képtelen dolgok” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a brüsszeli nyomás ellenére a nemzeti kormány nem teszi kockára a magyar emberek biztonságát és kizárólag a magyar emberek dönthetik el, hogy kit engednek be Magyarországra és kivel akarnak együtt élni.

Egyre több, katonai tapasztalattal rendelkező harcos és terrorista vegyül el az Európai Unió felé tartó migránsok között. Többségük pedig már lőfegyverekkel érkezik a magyar határra, ahol vagy megpróbálnak átjutni a határzáron, vagy embercsempész bandákba szerveződnek. A fegyverek szinte naponta ropognak a határ szerbiai oldalán és a korábbi katonák, illetve terroristák már nem csak a helyieket, hanem az illegális bevándorlókat is rettegésben tartják.

Több mint 1500 lőszert, valamint automata fegyvereket is talált a migránsok táborhelyein a szerb rendőrség az elmúlt napokban. A hatóságok azután indították a nagyszabású akciót, hogy a migránsok között kitört múlt heti lövöldözésben többen meghaltak Horgos közelében. A Magyar Nemzet most arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés szerint több ismert terrorszervezet, a Hamász, az Iszlám Állam és az Al-kaida is felbukkanhat a Magyarországra vezető migrációs útvonalon.

Európa ismét az iszlamista terrorizmus fenyegetésében, újra támadhatnak a „magányos farkasok” – ezzel a címmel már a brüsszeli Politico tett közzé írást. A cikk szerint több uniós ország hírszerzése is arra figyelmeztetett, hogy

az iszlamista sejtek újra terrortámadásokkal próbálkozhatnak a kontinensen.

A Politiconak nyilatkozó szakértők egyetértettek abban, hogy a terrorista alvósejteknek 2015 óta volt idejük felkészülni, így a titkosszolgálatoknak számítaniuk kell jól eltervezett, több elkövetős, összetett terrortámadások kísérleteire is.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az akkor letartóztatott és kisebb bűncselekmények miatt börtönbüntetésre ítélt dzsihadisták többsége mára már letöltötte büntetését, és újra szabadlábon van.

Elemzők szerint a terrorizmus térnyerését segítheti a tálib titkosszolgálatok balkáni útvonalon végzett tevékenysége is. A titkosszolgálati dokumentumok ugyanis arra utalnak, hogy

az embercsempészet szervezéséből befolyt bevételt a tálib csoportok akár a terror finanszírozására is fordíthatják.

Európa veszélyeztetettsége szerintem a történelemben nem volt ilyen nagy mint jelen pillanatban. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2015 óta a kontinens nem védekezett érdemben a migráció és ezzel együtt a terrorizmus jelentette veszélyek ellen – erről a polgári titkosszolgálatok egykori műveleti igazgatója beszélt az M1-en. Földi László hangsúlyozta:

a felelőtlen migrációs politika következtében mostanra Európának napi szinten kell szembenéznie a terrorfenyegetettséggel, a tényleges merényleteket pedig egyre nehezebb megakadályozni.

„Szerintem éppen azért lesz nagyon nehéz, mert azok a csoportok, amelyek ezelőtt nyolc évvel néhány tucat főt számoltak konkrét terrorakcióra, ezek ma már ezres számban vannak jelen Európában, tehát az sem kizárt, hogy együtt, egyszerre több helyen tudnak végrehajtani akciókat, amelyek bizony emberéleteket is követelhetnek” – hangsúlyozta Földi László.

Az illegális migráció és az azzal összefüggő terrorfenyegetés jelentette veszély témája lesz az új nemzeti konzultációnak is. A kormány hangsúlyozza: ismét megnőtt a jelentősége annak, hogy a magyar emberek elmondják a véleményüket arról, kit engednek be Magyarországra és kivel akarnak együtt élni.

A titkosszolgálatok által bemutatott tények és információk is rámutatnak arra, hogy a migráció és a terrorizmus egymással kéz a kézben járnak – olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez.

Az elemzés szerint a távoli kultúrákból érkező bevándorlók szervezett behozatala, szétosztása és a folyamat ösztönzése olyan lépések, amelyek veszélyeztetik a „nemrég még virágzó és biztonságos” kontinens jövőjét.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Nemzeti Információs Központ legutóbbi jelentése is rámutat arra, hogy az Európába érkező illegális migránstömegben az Iszlám Állam, a Hamász és az Al-Kaida terroristái bújnak meg. Brüsszelben pedig ahelyett, hogy a probléma megoldásán dolgoznának, migránskvóta bevezetésén és migránsgettók létrehozásán munkálkodnak – fogalmaztak.

A Nemzeti Információs Központnak az illegális migráció és a terrorizmus összefüggéseiről szóló, csütörtökön nyilvánosságra hozott tájékoztatójából világosan kiderül, hogy Európa határain a korábbiaknál is lényegesen nagyobb tömegben jelentkeznek az illegális bevándorlók – tették hozzá. A jelentés úgy fogalmaz, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború hatásaként fokozott kockázatot jelent a migrációs nyomással arányosan megnőtt terrorkockázat.

A dokumentum bemutatja azt is, hogy Magyarország határain jelenlévő bandák már nemcsak a bevándorlást szervezik, hanem saját harci erényeiket dicsőítik és propagálják a közösségi médiában. „Ez egyértelmű üzenet, ezért van itt az ideje Brüsszelben is megkongatni a vészharangot” – közölte az Alapjogokért Központ.

(Ripost)