Sokkoló videón bizonyítja az időutazó: 2027-ben egyedül van a Földön

Egy titokzatos közösségi média-felhasználó, aki egy 2027-ből érkező időutazónak vallja magát, a napokban egy olyan videót töltött fel a Tiktokra, ahol az Egyesült Királyság általában zsúfolt fővárosában mászkált, hogy bebizonyítsa a rajongóknak, egyedül maradt a Földön.

Videón bizonyította az időutazó, hogy egyedül van a Földön Fotó: Pixabay

Javier 2021-ben vált népszerűvé, amikor kijelentette, hogy a jövőből érkezett, amikor is egyedül lesz a Földön. Azóta már több olyan videót is megosztott, ahogy különböző országok fővárosaiban és a népszerű turisztikai helyek körül látható, ahol senki más nincs körülötte.

Korábban már olyan helyeken is volt, mint a római Colosseum, Olaszországban, vagy akár az olyan repülőtéren, mint amilyen Marakesh-ben van, most azonban újabb bizonyítékokkal állt elő. Ezúttal a London utcáin sétálgatott, ahol rajta kívül senki más nem volt az utcákon. Videót készített arról, ahogy a London Eye óriáskerék utasok nélkül üzemel, de arról is, ahogyan Természettudományi Múzeumban sétál, ahol szintén nem látni senkit.