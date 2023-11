Öt vármegyénkre adtak ki figyelmeztetést veszélyhelyzet miatt

Egy Közép-Európából érkezett ciklon haladt át a Kárpát-medence felett, mögötte erős, helyenként viharos széllel hideg sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba, így a következő napokban jelentős hőmérséklet-csökkenésre és egyre inkább hózáporokra van kilátás.

Fotó: Csóka Ferenc / Ripost

Szombaton változóan felhős időben és általában többórás napsütésben lehet részünk, emellett elszórtan alakulhat ki vegyes csapadék, délnyugaton zivatar sem kizárt. Emiatt Baranya és Somogy vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Késő délutántól a Miskolc-Szeged vonal széles sávjában havazás, hózápor várható. Az ország a nyugati felén megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél, a várhatóan 70 kilométeres óránkénti sebességet is meghaladó széllökések miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyét színezték citromsárgára a térképen.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 7 fok között alakul, míg éjszakára -3 és +2 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédettebb fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epilepsziás rosszullétek gyakorisága is megnőhet, és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - figyelmeztet Pukoli Dániel.