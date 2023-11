A stressznek tudta be tüneteit, 1 évet adtak az orvosok a gyógyíthatatlan beteg Melindának

Legtöbbünk álmodik karrierről, családról, boldog nyugdíjas évekről. Ha viszont valami rávilágít bennünket arra, hogy talán ez a jövő nem következik be, az elsőre lesújtó. Tudom, hogy valószínűleg ezzel a betegséggel nem fogok tudni olyan hosszú életet élni, mint szeretnék, de merem azért tervezni a jövőt, hiszen éppen azért tartok most is ott ahol