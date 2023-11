Rohantak a mentők, majd olyasmi történt, amire senki sem számított

Mindenkit sikerült megrémisztenie egy 30 év körüli nőnek, pedig csupán a párját szerette volna meglepni halloween alkalmából: a nő mesebeli királylány jelmezben, gyertyák közt várta haza szerelmét, ám helyette a mentők kopogtattak be.

Illusztráció / Fotó: Balázs Attila

A nő egy mesét küldött üzenetben a vőlegényének, amely arról szólt, hogy a királylány mérget vett be és csak a királyfi csókja ébresztheti fel. A férfi nem értette, miről van szó, és ahogy ezt követően nem tudta elérni a kedvesét, már a legrosszabbtól tartva indult el hazafelé, miközben a mentők segítségét is kérte. Az életmentők perceken belül kiértek a helyszínre, amivel a nőt sikerült meglepniük. A félig halottnak maszkírozott hercegnő kínos magyarázkodásra kényszerült, amihez rövidesen a kétségbeesett bejelentő is csatlakozott. A félreértés ezek után hamar tisztázódott, a pár pedig nem győzött elnézést kérni az oktalan riasztásért. A mentők végül megkönnyebbültek, amiért nem volt rájuk szükség, és folytatták szolgálatukat – írta meg az utólag már mulatságosnak ható történetet Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.