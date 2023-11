Ilyen egy dubaji luxusfeleség élete valójában: "Ha nem 24 karátos az arany, én elválok!"

Bizony könnyedén kenterbe veri a Luxusfeleségeket és a Kőgazdag fiatalokat is az a dubaji nő, aki fényűző életét kendőzetlenül tárja a nagyvilág elé. A látottak-hallottak alapján pedig kijelenthetjük: igencsak el van kényeztetve. Az más kérdés, hogy mennyire sekélyes az élete vagy sem, de az tény: arab párja tejben-vajban füröszti a közösségi médiában csak Soudi (ál)néven futó brit hölgyet, de meg is kell étre tennie mindent, hiszen a nő többször világossá tette, hogy ha úgy érzi, bármiben is hiányt szenved, otthagyja őt.

Fotó: TikTok

Luxuséletet él a dubaji feleség: álomélet vagy bicskanyitogató magamutogatás?

Van, aki irigykedve, esetleg ámulattal nézi a hölgy TikTok-videóit és Insta-posztjait, más inkább kiakad a látottakon, és úgy érzi: a nő igyekszik mindenki orra alá dörgölni, mennyire gazdagok.

"Miért legyen egy luxuskocsink, ha lehet három is?" – teszi fel a kérdést az egyik videójában, melyen egy Rolls Royce, egy McLaren és egy Lamborghini látható. Egy másik videóját pedig a következőt írja: "Ne haragudj, hogy felzaklattalak, tessék, menj, vegyél egy Chanel táskát!" Egy szomorú fejecske kíséretében pedig megosztotta "az év drámáját":

Idén csak 10 új országba utaztunk el, nem teljesült a célom.

Legnagyobb szívfájdalma azonban az, hogy férje kijelentette: bármennyire is jól álljanak anyagilag, nem vesznek magánrepülőt.

Olasz pizzát csakis Olaszországban!

Persze azért így sem kell félteni a luxuséletet élő feleséget. Ha például pizzát enne, akkor állítólag bármikor kiruccanhat Olaszországba megebédelni – elvégre ott autentikus. Mondjuk a nő komoly szabályokat is fektetett le, hogy teljesüljön minden vágya. Egyik videójában ugyanis azt hangoztatta, hogy ha férjétől nem 24 karátos aranyat kap, akkor ő bizony ott hagy csapot-papot – írja a The Sun. Ezt mondjuk kötve hisszük, de annyi baj legyen...