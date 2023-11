Búcsúlevelet hagyott Máté, aki kivetette magát egy emeletről, Fatima új szívet kapott, Nórika születése egy csoda

Csütörtök délelőtt kivetette magát egy 15 éves fiú az egyik emeletről és a belső aula kövezetére esett. Lapunk munkatársai kilátogattak az iskolához, ahol még órákkal később is zajlott a helyszínelés. Sikerült beszélniük az áldozat, L. Máté osztálytársaival, akik elmondták: a fiú készült az öngyilkosságra, búcsúlevelet is hagyott.

Órákig tartott a helyszínelés az iskolában. Fotó: Bors

A 10 éves Lakatos Fatima májusban kapott tüdőgyulladást, majd júniusban kiderült róla, hogy leállt a szíve bal kamrája. A kislánnyal közölték, hogy műszívre lesz szüksége, amit június 13-án meg is kapott. Mivel azonban a műszív túl nagy volt a kicsi mellkasába, így kívülre került. Fatimát öt hónapig egy 70 kilós gép tartotta életben, a kislánynak a kórházban kellett várnia a szívdonort. Fatima édesapja egyedül neveli öt gyermekét Nagykerekin, a 10 éves Fati a legidősebb. A kislány októberben kapta meg új szívét, amivel már hazaengedték, de testvéreivel nem érintkezhet, csak az ablakon keresztül tudnak beszélgetni.

Fatima, édesapjával Dániellel, aki folyamatosan látogatta a kislányt a kórházban töltött idő alatt Fotó: Olvasói fotó

Nórika születése maga a csoda, hiszen szülei már lemondtak arról, hogy közös gyermekük születhessen. A kővágószőlősi család öröme határtalan volt, ám az egyik vizsgálat során megtudták, valami gond van a babával. A magzatot többször is vizsgálták, ám csak nagy nehezen derült ki, hogy a születendő gyermek Down-szindrómás. Brigitta és párja első perctől kezdve tudta, hogy megtartják a babát. A mosolygós kislányért mindenki odavan, szülei egyenesen isteni ajándékként tekintenek rá, ám most újabb megpróbáltatással kellett szembenézniük. A Down-szindrómás gyerekek hajlamosak a bélszűkületre, és sajnos ez a betegség a kis Nórikát sem kerülte el.

A mindig mosolygós Nórikát nagyon megviselte a hét órás műtét. Fotó: olvasói

Borzalmas tragédia történt szerda délután a Kecskemétet az M5-ös autópályával összekötő Korhánközi úton: egy autó egyelőre ismeretlen okból árokba hajtott, majd nekiment egy fának. A rendőrségi helyszínelés során kiderült, hogy az autót vezető nő háta mögött volt bekötve a biztonsági öv. A baleset helyszínére egy mentőautó, egy koraszülött mentő és két mentőhelikopter is érkezett, miután kiderült, hogy az autót egy kismama vezette. Az életmentést egy, a helyszínen tartózkodó egészségügyi dolgozó kezdte meg, ám miután az asszony nem mutatott életjeleket, a helyszínen sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Bár az újszülöttet is újra kellett éleszteni, őt stabil állapotban vitték kórházba, az édesanya életét viszont nem tudták megmenteni. A legfrissebb hírek szerint sajnos végül gyermek is életét vesztette a kórházban.

A kecskeméti halálos balesetben egy kismama vesztette életét Fotó: Donka Ferenc/MTI

A varsányi családi házba lépve mindenhol érezni őt, a gyönyörű, angyalarcú családanyát, akit egy évvel ezelőtt kegyetlen betegség ragadott el. Renike alig múlt húszéves, amikor megtámadta egy nagyon ritka kór: embrionális rhabdomyosarcoma. A betegség általában gyerekkorban jelentkezik, de ahogy párja, Tibor meséli, kiderül: nincsenek véletlenek. Renike és Tibor mindennél boldogabban életek, ebbe az ideális kapcsolatba, szerelembe rondított bele a szörnyű diagnózis: az édesanya gyógyíthatatlan beteg.

A daganat a fiatal nő csodaszép arcát támadta meg, beférkőzött az arccsontjába, és rohamosan terjedt tovább, egészen addig, míg az egész testét ellepte.

Ő viszont az utolsó pillanatig kitartott és másoknak adott erőt. Ezt a kitartást, fel nem adást adja tovább most párja, Tibor, aki szerelme halála óta egyedül neveli három gyönyörű kisfiukat, akiknek a szemében szinte látni édesanyjuk tekintetét.