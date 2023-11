Az év hala: Özönlenek a szavazatok a réticsíkra

Immáron 14. alkalommal kerül sor Az év hala megválasztására. A Magyar Haltani Társaság hétfős elnöksége idén is három jelöltet állított: a gardát, a réticsíkot és a laposkeszeget.

Nagy Sándor Alex, a Magyar Haltani Társaság elnöke elárulta lapunknak: jelenleg a réticsík vezet Fotó: Czinege Melinda

– Néhány követelménynek meg kell felelnie az év halának. Csak olyan kopoltyús kerülhet a jelöltek közé, amely nem volt nevezve az elmúlt három-négy évben, illetve győztes sem volt. A másik fontos kritérium, hogy csak őshonos halra lehet szavazni – fogalmazott a Borsnak a Magyar Haltani Társaság elnöke, Nagy Sándor Alex, aki azt is elmondta: idén viszonylag könnyen kiválasztották a jelölteket. – A garda és a réticsík esetében nagy volt az összhang az elnökségben, már az első körben megkapta a többséget jelentő négy szavazatot, a laposkeszeg viszont csak a második körben dőlt el, igaz, akkor egyhangúlag, mind a hét elnökségi tag arra szavazott. Az elnök arról is szót ejtett, hogy egyre népszerűbb az emberek körében Az év hala-szavazás.

– Azt vettük észre, hogy az olyan halaknál aktívabbak az emberek, melyeket ismernek, szeretnek, esetleg fognak. Ilyen volt a 2017-es év hala, a harcsa, 2018-ban a balin vagy 2020-ban süllő. De az idei jelöltekre is szép számmal érkeznek a szavazatok. Érdekes, de toronymagasan a réticsík vezet – tette hozzá Nagy Sándor Alex.

Jelenleg a réticsík vezet Fotó: Magyar Haltani Társaság

Az év hala-voksolással az a célja a Magyar Haltani Társaságnak, hogy megismerjék és vigyázzanak az emberek az őshonos halfajtákra.

– Bár nem kifejezetten a horgászok által kedvelt halakra lehet az idén szavazni, mégis azt vettük észre, nagy az érdeklődés irántuk. Nagy népszerűségnek örvend a Mit fogtam? rovatunk is. A pecások folyamatosan küldik be hozzánk a képeket, mi pedig mindegyikre válaszolunk is – zárta a Magyar Haltani Társaság elnöke, aki hozzátette: szavazni december 31-e délig lehet.