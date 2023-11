Advent alatt is kiemelten védi a kormány a magyar családokat

A kormány az ünnepek közeledtével is különös figyelmet fordít a magyar családokra és az ő védelmükre – tudatta videós Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

– Közeledik az advent és az ünnepekre készülés, ami a vásárlásainkat is érinti. Fontos, hogy milyen minőségű terméket, milyen áron tudunk beszerezni. A kormány kiemelt célja a magyar családok védelme, ezért hozza az inflációtörő intézkedéseket, aminek hatására egyszámjegyűre csökkentettük az inflációt. Az intézkedéseket be is tartatjuk fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel és ha kell, büntetésekkel is. A magyar kormány mindent megtesz, hogy jogsértés ne maradjon titokban és a magyar családok jó minőségű, biztonságos termékeket tehessenek a kosarukba – emelte ki a kormányszóvivő.

Nem éri meg az üzleteknek trükközni, mert a hatóságok ceruzája igen vastagon fog a bírságolásnál

– hangsúlyozta Szentkirályi, hozzátéve: súlyos biztonsági kockázat esetén a fogyasztóvédelem akár 2 milliárd forintos bírságot is kiszabhat.