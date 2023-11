"A koporsó kényelmetlenebb" - gyalázatos, amit a magyar rendőrség mutatott

Kényelmetlen a biztonsági öv? A koporsó kényelmetlenebb

- olvasható a magyar rendőrség oldalán. Az utóbbi időszak adatai ugyanis azt mutatják, hogy emelkedett azoknak a száma, akik azért haltak meg egy balesetben, mert nem kötötték be magukat.

Gyalázatos számokat mutatnak a magyar rendőrség októberi ellenőrzéseinek adatai Fotó: police.hu

CsaT(T)lakozz kampány ide vagy oda, gyalázatos számokat mutatnak az októberi ellenőrzések adatai. A rendőrök az elmúlt hónapban több mint 10 700 olyan autóssal – 80%-ban sofőrökkel – találkoztak, akik fittyet hányva a szabályokra nem csatolták be a biztonsági övet.

Pedig az öv életet menthet. Nem éri meg kockáztatni sem saját magunk, sem mások életét!

- olvasható a rendőrség közleményében.

Közel kétszázan a gyermekük testi épségét és életét kockáztatták azzal, hogy vagy szabálytalanul, vagy egyáltalán nem használták a gyermekülést.

"A kifogások tárháza persze kimeríthetetlen: „kényelmetlen”, vagy „épp csak leugrottam a boltba/óvodába/iskolába…” Mindent (is) hallottunk már. Az időjárási körülmények egyre zordabbá válnak, bukósisak nélkül motorra ülni nemcsak könnyelműség, hanem szabálytalan is. Mégis több mint ötvenen játszottak ezzel orosz rulettet októberben" - számolt be róla a rendőrség.