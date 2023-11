Közel 60 kilót fogyott 10 hónap alatt, a barátai sem ismernek rá

Gianna Sciortino az igazi New York-i álmot éli, ugyanis mióta majdnem 60 kg-ot fogyott, sikeresen beindult karrierje: keresett színésznő lett. Sajnos amíg több, mint 100 kg-ot nyomott, senki nem vette komolyan őt a hivatásában. Azóta már nem csak színészkedik, de influenszerként is sikeres, 169 ezren követik Instagramon.

Gianna 10 hónap alatt 57 kg-ot fogyott összesen Fotó: YouTube

Világéletemben túlsúlyos voltam. Egészségesen étkeztem, edzettem, orvosoknál jártam, végül kiderült, hormonproblémáim vannak.

18 éves koromban PCOS-t diagnosztizáltak nálam, ami a folytonos fogyás és hízás miatt alakult ki. Több szerepre is jelentkeztem már, de a meghallgatások során sosem vettek komolyan, kritizáltak a súlyom miatt – mesélte Gianna.

Végül 2016-ban találtak egy "hozzáillő" szerepet, amikor is Tracy Turnbald-ot, a túlsúlyos táncost kellett alakítani a Hair című musicalben. Mire vége lett az előadássorozatnak, elege lett. Le akart fogyni mindenképp, így kés alá feküdt.

2017 júniusában gyomorszűkítő műtéten estem át. 10 hónappal később már 57 kg-mal kevesebb voltam. Tulajdonképpen kivágták a gyomromnak azt a részét, ami az éhséget okozza. Nem akarom, hogy azt higgyék, így könnyű, mert nem volt az

– jelentette ki.

Hat hónappal az életét megváltoztató beavatkozás előtt rengeteg teszten esett át, pszichológusok is vizsgálták. A műtét előtt még folyadékdiétára is ítélték. Mindennek ellenére semmin nem változtatna, úgy véli, még sosem hozott ilyen jó döntés. Hogy nagy fogyása továbbra is sikeres legyen, azóta is heti ötször kardiózik, és csak halat és zöldségeket eszik.

Sokkoltam jó pár embert azzal, hogy nézek ki. Fel sem ismernek.

Gianna rengeteg küzdött, amíg erre a döntésre jutott. Utálta magát és depressziós is lett amiatt, hogy egyszerűen nem tud lefogyni. Mivel ez sikerült számára, úgy érzi, végre komolyan veszik őt. Mindig is akart játszani, de most már tud is, mivel odafigyelnek rá, és nem csak a kinézetét nézik – írja a Mirror.

Tudtam, hogy tennem kell valamit, mert nem voltam boldog

– összegezte.