Vastagbélgyulladást okozhat ez a sajt, ne egyél belőle!

Az Auchan Magyarország honlapján tette közzé azt a felhívást, hogy az üzleteiben kínált, az Euroser Dairy Group által forgalmazott Morbier PDO nevű sajtjának egyik tételénél mikrobiológiai eltérés tapasztalható. Ezért a 2104010000000 vonalkódú, 19.11.2023. minőségőrzési idejű (nap/hó/év) termékét azonnali hatállyal visszahívja. Fontos, hogy a visszahívás kizárólag a fenti azonosítójú termékekre vonatkozik.

„Kérünk, hogy amennyiben vásároltatok a termékből, azt ne fogyasszátok el, hanem mielőbb hozzátok vissza áruházainkba, ahol természetesen a termék teljes vételárát megtérítjük a vevőszolgálatokon akár blokk nélkül is. Elnézést kérünk és megértéseteket köszönjük!

Auchan Retail Magyarország”

– írja honlapján a cég.

A termékvisszahívásról a Nemzeti Élemiszerlánc-biztonsági Hivatal is tájékoztatást adott ki a honlapján. Mint írják: a probléma a fenti azonosítójú termékben Escherichia coli baktérium lehetséges jelenléte.

Erről a baktériumról pedig a következő tájékoztatást adta a Nébih:

„Az Escherichia coli (röviden E. coli) baktérium törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes baktériumai, ahol fontos szerepet töltenek be; részük van vitaminok (K2, B) termelésében, és jelenlétükkel általában gátolják más, kórokozó mikroorganizmusok elszaporodását. A legtöbb E. coli törzs hasznos, szervezetünk működéséhez feltétlenül szükséges. Néhány, kívülről a szervezetbe bejutó E.coli törzs azonban megbetegítő tulajdonsággal rendelkezik; olyan méreganyagokat termelhet, amelyek az emberben bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak.

A shigatoxin-termelő Escherichia coli (röviden STEC) fertőzés tünetei hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet. Esetenként előfordulhat hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat vérzéses vastagbélgyulladást, vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó ún. trombotikus trombocytopéniás purpurát (TTP), vagy vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is.

Amennyiben az elfogyasztott élelmiszer élő shigatoxin termelő baktériumot tartalmaz, a fertőzés tünetei a fertőződés időpontjától számítva 1-8 napon belül jelentkezhetnek, az átlagos lappangási idő 3-5 nap.”