28 esetben követelt magának 5 csillagos szállodát Ruszin-Szendi

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája

A tábornok felesége Ruszin-Szendi Anikó aláírásával érkeztek azok az e-mailek, amelyekben bluetooth-os tükröt, fürdőnadrágot, köntöst és hasonló termékeket is megrendeltek a közpénzből épülő villába. például a 18 millió forintos magaságyást, a prémium masszázsmedencét 7,6 millió forintért, valamint kemencét és grillsütőt is 6,5 millió forintért. Külön billiárdszobát és viszkishordót is rendeltek maguknak a honvédség pénzén! Nem feledkeztek arról sem, hogy hálószobájukba az ágyuk fölé egy vetítőberendezéssel ellátott speciális képernyőt szereltessenek!

Vetítőberendezéssel ellátott speciális képernyő a nászágy felett, közpénzen

Fürdőnadrág két méretben

De még ezen is túltesz, hogy a fürdőnadrágot is az adófizetők vásároltatta meg magának a volt vezérkari főnök! Méghozzá két különböző méretben. Két XXL-est a zsírleszívás előtt és egy XL-est. a zsírleszívás után.

Női fürdőruhából viszont négy különböző méretet rendeltek, 36-osra, 40-esre, 42-esre és 44-esre is igényt tartottak, valószínűleg a velük együtt fürdőző családtagoknak.

Kétféle fürdőnadrág a jaccuzihoz, egy kisebb a szírleszívás utánra

Szennyestartó, polc, fellépő

A Ruszin-Szendi Anikó által írt e-mailekben olyan tételek is szerepelnek, mint

szennyestartó kosár, két fellépő lépcső a gardróbba, ágyneműhuzat, gumis lepedő és fürdőköntösök. De még a zuhanyzóba való tusfürdőtartót is a honvédség pénzén rendelték meg maguknak.

A tételek többségénél a színt is megjelölték a megrendeléskor. Néhány esetben odaírták, hogy nem gond, ha nincs a választott színben, néhány esetben viszont nem.

A KEHI jelentéshez csatolt levelekből az is kiderült, hogy Ruszin-Szendiék néhányszor meggondolták magukat, ilyen volt például a sminkasztal, amelyet előbb megrendeltek, majd lemondtak, de a benne lévő bluetooth-eszközt szerették beszereltették egy másik tükörbe. De változtattak az ágyuk feletti „baldachin” faanyagának és a tapétának a színén is.