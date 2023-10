Hatalmas változás a TV2-n, a Sztárban Sztár leszek! is érintett

Véget ért a nagy sikerű Kőgazdag fiatalok, azonban nem kell elbúcsúznunk az izgalmas műsoroktól. A TV2 hétvégi adásai ugyanis új köntösben indulnak útjukra. Vannak nagy visszatérők, és a már meglévő népszerű adások sem tűnnek el, csupán fixálják az időpontjukat. Illetve folytatódnak az Ázsia expressz részei, de ez a hétvégéket nem érinti.

Véget ért a Kőgazdag fiatalok, kezdődik a Dancing With The Stars /Fotó: Máté Krisztián

Október 14-től, szombattól több hét után visszatér a Tények Plusz, amely 18:55-kor fog kezdődni.

Rögtön utána indul a Dancing with the Stars legújabb, 4. évada. A Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András által vezetett táncos műsor 19:30-tól lesz látható. A produkció bruttó adásideje (reklámok nélkül) pedig szűk négy óra lesz. A nagyszabású showműsor után filmeket vetítenek majd.

Új arcokkal indult útjára az új Dancing With The Stars /Fotó: Szabolcs László

Velünk marad az egyik legnépszerűbb showműsor is, a Sztárban sztár leszek! Az adások az elmúlt hetekben változó időpontban kezdődtek, ám ez most megváltozik. Október 15-től ugyanis stabilizálják a nagyszabású műsor élő showjainak az időpontját, ugyanis mostantól fixen vasárnaponként 18:55-től lesz látható. A népszerű átváltozós tehetségkutató bruttó adásideje (reklámokkal együtt) ezúttal bő négy óra lesz. Till Attila műsora után filmek lesznek láthatóak a csatornán – számolt be róla a Sorozatwiki.hu.