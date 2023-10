Továbbra is szükségünk lesz az esernyőre, csapadékos napok következnek

Borúsan és nedvesen indul a szerda reggel, ugyanis már a korai órákban is sokfelé várható eső és zápor. Napközben egy kicsit fellélegezhetünk, ugyanis délnyugat felől csökken a felhőzet, de estétől északnyugat felől újabb esőfelhők érkeznek, és csapnak le. Ha a csapadék nem lenne elég rossz, még a nyugati szél is feltámad, és erős lesz napközben. Hogy egy kis örömhírünk is legyen, 15-20 Celsius-fok körül alakul napközben a hőmérséklet, úgyhogy még nem télikabátban kell az utcára mennünk.

Meleg, de csapadékos idő lesz az egész héten /Fotó: KISS ANNAMARIE / Dunaújvárosi Hírlap

Csütörtökön is borult éggel indul a nap, majd párás lesz a levegő. Hajnaltól kezdve ismét többfelé eshet az eső, azonban napközben egy rövid időre már kisüthet a nap, a hőmérséklet pedig 19 Celsius-fok körül fog alakulni.

Pénteken országos esőzés és borult idő lesz, az északnyugati szél pedig viharossá fokozódik, 15-19 Celsius-fokkal. Egyelőre így úgy tűnik, hogy minden nap szükség lehet az esernyőre, és a hétvégére sem ígérnek egyelőre szárazabb időt a meteorológusok - számolt be róla a Köpönyeg.hu.