Rájuk se lehet ismerni: így néznek ki most a Lois és Clark sztárjai

1993-ban mutatták be és egészen 1997 futott nagy sikerrel a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozat, amiben Dean Cain alakította az ikonikus szuperhőst, Teri Hatcher pedig a szerelmét. Magyarországon is rengetegen szerették ezt az alkotást, és mivel ma van Dean Cain születésnapja, ezért most megmutatjuk, hogy néznek ki mostanság a széria színészei.

Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai / Fotó: IMDb

Így néznek ki manapság a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozat színészei

Dean Cain (Clark Kent)

A ma 59 éves Dean Cain pályafutásának legnagyobb sikere volt a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai, de hiába volt ő Superman, fél a repüléstől. A színész feltűnt még az Időzavarban és az Üldözési mánia című mozifilmekben is. Jelenleg is nagyon aktív, rengeteget dolgozik, imádja a családját.

Teri Hatcher (Lois Lane)

Az Emmy-jelölt Teri Hatcher a pályafutása során Bond-lány is volt, illetve a Született feleségek című 2004-ben bemutatott sorozattal hatalmasat robbantott. Jelenleg, 60 évesen is szokott színészkedni, de már csak viszonylag ritkán, inkább csak szinkronizál, rég tűnt fel mozifilmben.

Justin Whalin (Jimmy Olsen)

Justin Whalin tinisztárként kezdte, és csak utólag csatlakozott a Superman-sorozatba, miután lecseréltek egy színészt. Szerepelt a Gyerekjáték 3. részében és a Titkos gyilkos mamában is, de 2009-ben úgy döntött, hogy hátat fordít Hollywoodnak – jelenleg tanárként dolgozik, 50 éves.

Ez a legutóbbi kép róla:

John Shea (Lex Luthor)

Az Emmy-díjas John Shea manapság csak ritkán mutatja meg magát, de annak idején rengeteg filmben és sorozatban szerepelt, még a Gossip Girlben is látható volt pár epizód erejéig. Pár éve nem színészkedett, de az adatlapja szerint éppen egy új szerepre készül, vagyis most, 76 évesen is aktívnak mondható.

John Shea és Joe Biden: