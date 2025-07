Mutatjuk az ország idei kenyerét

Idén is megválasztották az ország kenyerét! A Magyar Pékszövetség immár tizennegyedik alkalommal rendezte meg a hagyományos, Szent István napjához kapcsolódó Kenyérversenyt. A megmérettetés célja nem csupán a legjobb pékáruk kiválasztása, hanem a magyar sütőipar hagyományainak ápolása és az újító szellem bemutatása is. A versenyre idén 70 termék érkezett az ország számos, magyar tulajdonban lévő pékségéből - írja a Mindmegette.

Az „Alföldi Pajta” nyerte el a 2025-ös Szent István napi kenyér címet

FOTÓ: MAGYAR PÉKSZÖVETSÉG

Három kategóriában hirdettek győztest A pékek három kategóriában mérhették össze tudásukat: Szent István napi kenyér : A klasszikus, hagyományos kenyerek kategóriája.

: A klasszikus, hagyományos kenyerek kategóriája. Innovatív kenyér : Itt a különleges, újító receptúrák kaptak főszerepet.

: Itt a különleges, újító receptúrák kaptak főszerepet. Leveles sétáló sütemény: A kreatív, édes péksütemények versenye.

A szakmai zsűri a közel 70 pályaműből 30-at juttatott a döntőbe. A kategóriák győztesei nemcsak az elismerést, hanem jelentős pénzdíjat is kaptak: az első helyezettek 500 ezer, a másodikok 300 ezer, a harmadikok pedig 200 ezer forinttal gazdagodtak. A nyertes termékekkel a nagyközönség is találkozhatott a Parlamentben tartott díjátadón, majd a Magyar Ízek Utcájában is megkóstolhatja azokat augusztus 18-tól.

A 2025-ös év kenyere: Alföldi Pajta kenyér

A Balmaz Sütöde nyerte el a 2025-ös év kenyere címet az Alföldi Pajta elnevezésű termékével. Ez a kenyér a vidéki élet egyszerűségét és természetességét idézi. A kovászos eljárással készített kenyér alapját tönköly- és búzaliszt adja, amelyet sertészsír tesz még gazdagabb ízűvé.

Fülep Zsolt, a pékség ügyvezetője szerint a kenyér számukra nem csupán egy termék, hanem családi örökség, amelyet apáról fiúra adnak tovább. A kenyér nevében is megjelenő „Pajta” szó a pékség családi emlékeit őrzi.

Innovatív kenyér és desszert győztese

Az innovatív kenyér kategória nyertese a mórahalmi Varga Pékség lett. A díjnyertes Mediterrán kenyér extraszűz olívaolajjal készül, ötvözve a hagyományos magyar lisztet a mediterrán konyha egészséges alapanyagaival. A pékség tulajdonosa, Varga Ferenc szerint a termékükkel a kiegyensúlyozott táplálkozásra és életmódra szeretnék felhívni a figyelmet.