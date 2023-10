Megbolondult az időjárás, ennyi volt a kánikula, érkeznek az esőfelhők

Miközben péntekre elbúcsúzhattunk a pulóverektől, szombaton már vehetjük is újra elő őket, az esernyővel egyetemben. Gyakran felhős lesz az ég, amelyből sajnos többfelé várható eső, zápor, és néhol még zivatar is. A délnyugati szél ehhez pedig élénken csatlakozik. A hőmérséklet azonban vissza vesz, és 22 Celsius fok körüli maximumokat mérhetünk csak a hétvége első napján.

A pénteki kánikula után viharos, csapadékos időjárás érkezik /Fotó: KISS ANNAMARIE / Dunaújvárosi Hírlap

Vasárnap reggelre sűrű ködfelhők képződnek, amelyek feloszlása után felhős időnk lesz. Délnyugaton elszórtan záporok is megérkezhetnek. 19-24 Celsius fok között fog alakulni a hőmérséklet.

Nemzeti ünnepünk napján október 23 hétfőn a fátyolfelhők mögül többórás napsütésre számíthatunk, ráadásul csapadék sem lesz. 20-21 fokos gyönyörű őszi időnk lesz.

A frontérzékenyek számára van egy rossz hírünk, ugyanis továbbra is erős melegfronti hatás terheli az erre érzékenyek szervezetét. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - számolt be róla a Köpönyeg.hu.