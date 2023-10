"A családi fészek nem temető!" – különös szokás terjed a gyászolók körében

Halottak napja közeledtével kampányt indítottak a temetkezési szervezetek annak érdekében, hogy megállítsák az urnák családi otthonokba való hazacipelését. Évről évre ugyanis nem csak az urnás temetkezések száma nőtt meg, hanem a temetőből hazavitt és otthon elhelyezett urnák száma is. Az okok változatosak, a legtöbben nem tudják elengedni szerettüket és a gyászban úgy döntenek, hogy megtartják a hamvakat. Van olyan is, aki anyagi megfontolásból nem temetkezik, de olyan is van, ahol az elhunyt kéri, hogy helyileg hol helyezzék el a hamvait.

Fontos a búcsú Fotó: Nagy Zoltán

Urnatemetőt talált a házban egy albérlő

A kampány nem alaptalan, ahogy arról nemrég beszámoltunk, megdöbbentő eset látott napvilágot. Egy baranyai falu egyik családi házában szinte egy teljes temető volt elrejtve a szekrény mögé. A házat albérletbe adta ki a tulajdonos, így derült fény a szekrény mögé rejtett temető létére. Egy fiatal házaspár vette ki albérletbe a házat gyermekeikkel, amelynek tulajdonosa annyit kért, hogy a régi bútorok had maradhassak a házban, illetve az egyik szekrényt annak értékes és öreg volta miatt ne mozgassák át. A házaspár azonban a ház berendezése során mégis elmozdította a szekrényt.

Először csak arra lettem figyelmes, hogy a hitvesem lefagyott. Odamentem, hogy megnézzem, mi történt, és hirtelen egy horrorfilmben éreztem magamat. A gyerekek is odajöttek, majd kimenekültünk az utcára. Rettentő félelem lett úrrá rajtunk.

– mesélte a történteket Szabina.

Hárman nyugodtak a házban Fotó: Olvasói

Egyre szaporodnak az ehhez hasonló esetek

A temetkezési szervezetek által indított kampány célja az, hogy segítsenek megértetni a temetőlátogatókkal, hogy milyen hatásai lehetnek, ha a temetők helyett otthon helyezik el az urnákat. A kampány során többszáz temetőben helyeztek el nyomtatványokat, valamint elindult egy, a témával foglalkozó honlap is arról, hogy a hozzátartozóknak milyen segítő és támogató rendszer áll rendelkezésükre, amellyel könnyebben tudnak eligazodni a kegyeleti kérdésekben. A szervezetek úgy fogalmaztak: „A családi fészek nem temető!” A hazaszállított, majd otthon tartott hamvak esetében fennáll a lehetőség, hogy ez a megoldás nem nyújtja a közös búcsú átélésének „élményét”, ellentétben a hagyományos szertartásokkal, amelyekkel méltó módon emlékezhetünk meg a hozzátartozóról.